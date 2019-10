Politica & Lavoro

Sant'Antonio Abate - Sempre più inclusivo: finanziamento regionale per una giostra per disabili

Il Sindaco Abagnale: «Abbattere le barriere è un altro traguardo che l’Amministrazione Abagnale intende perseguire».

di Maria Felice Ferrara sabato 5 ottobre 2019 - 08:37

«E’ una vittoria umana prima che politica». Così il Sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, commenta l’ottenimento da parte della Regione Campania di un finanziamento dal valore di €5.000 per l’acquisto di una giostra per disabili e l’istallazione di altri giochi per i minori con disabilità.

La presenza sul territorio abatese di diverse aree verdi attrezzabili consente la possibilità di realizzare spazi inclusivi, accessibili e con giochi privi di barriere architettoniche, con il fine specifico di assicurare a tutti i più piccoli, compresi quelli affetti da disabilità, il libero svolgimento di attività ludico-motorie.

«L’inclusione sociale è per me, come anche per tutta la mia squadra, una prerogativa fissata sin dal primo giorno di insediamento presso la Casa Comunale che camminerà di pari passo con ogni nostro futuro progetto – asserisce con orgoglio Abagnale - Abbiamo bisogno di aprire i nostri orizzonti ove poter includere chiunque si affianchi a noi, che abbia difficoltà nel passeggiare, nel vedere o che si senta escluso per il proprio colore della pelle.

Abbatteremo non solo le barriere architettoniche ma anche e soprattutto quelle sociali, per far sì che chiunque metta piede sulle strade della nostra cittadina senta di star camminando ancora fra le mura della propria dimora. Non ci sottrarremo ad alcuna possibilità di evoluzione in tal senso, stiamo lavorando e lavoreremo senza sosta».

Sant'Antonio Abate - Sempre più inclusivo: finanziamento regionale per una giostra per disabili

Condividi Facebook Twitter