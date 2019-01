Gragnano - Riqualificazione scalo merci, Â«qual Ã¨ l'idea della maggioranza comunale?Â»

Politica & Lavoro

Gragnano - Riqualificazione scalo merci, «qual è l'idea della maggioranza comunale?»

Il gruppo Uniti per Gragnano: «Come sempre zero risposte, ma non demordiamo».

giovedì 10 gennaio 2019 - 14:33

«In questi anni, a più riprese, abbiamo chiesto alla maggioranza risposte e chiarimenti in riferimento alle strutture pubbliche da riqualificare a vantaggio della collettività. Come sempre zero risposte, ma non demordiamo e proviamo questa volta a chiedere alla maggioranza quale idea è al vaglio per quanto riguarda l’ex scalo merci di Piazza Ferrovia, che suo malgrado quest’estate abbiamo appreso sia stato utilizzato per lo sversamento del materiale di risulta del cantiere di restyling dei marciapiedi di via vittorio veneto». Lo hanno detto i consiglieri comunali del gruppo di minoranza Uniti per Gragnano.



«In questi anni - proseguono Patrizio Mascolo, Silvana Somma, Anna Delle Donne, Giovanni Sorrentino, Antonio De Angelis, Salvatore Castrignano - , sulla sorte dell’area ne abbiamo sentite davvero tante: un parcheggio di circa 200 posti, un’area verde da destinare ai mercati rionali e si era anche parlato di attivarsi presso gli organi preposti al fine di riattivare il collegamento su ferro tra Gragnano, Castellammare e Torre Annunziate attraverso la riconversione della tratta della Rete Ferroviaria Italiana, dismessa anni fa, in una linea tranviaria leggera.

Non entrando nel merito delle proposte, che portate nelle apposite commissioni, valutate dettagliatamente con oculate analisi costi/benefici potrebbero essere tutte meritevoli di approvazione, chiediamo qual è l’idea della maggioranza e se è già in uno stato avanzato un progetto chiediamo di conoscerne gli aspetti e lo stato delle cose» hanno concluso.