Castellammare - Rifacimento strade, bando pronto per essere pubblicato

Dal Comune fanno sapere che entro fine marzo saranno già asfaltate le prime strade.

di Gennaro Esposito lunedì 10 febbraio 2020 - 13:04

È tutto pronto per la pubblicazione del bando da un milione di euro per affidare l'appalto relativo alla manutenzione delle strade di Castellammare. Il Comune è infatti pronto a diffondere l'avviso sulla Gazzetta ufficiale e su due quotidiani (uno nazionale e uno locale) per rendere noto alle aziende dell'apertura della gara sul Me.Pa (il portale d'acquisto della pubblica amministrazione).



Un passo in avanti importante per l'amministrazione comunale che così potrà presto individuare la ditta che si occuperà del rifacimento di oltre 100 km di strade nel territorio stabiese. La ditta che si aggiudicherà l'appalto da circa un milione di euro dovrà provvedere a rifare completamente le strade e a mettere in sicurezza i marciapiedi. La gara prevede anche il posizionamento delle alberature oltre che della segnaletica orizzontale e verticale.



Dopo un lavoro lungo diversi mesi dell'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, il Comune è pronto a lanciare la gara d'appalto così da mettere la parola fine ai disagi con i quali sono costretti a vivere ogni giorno gli stabiesi.

Se non dovessero esserci ritardi, il primo lotto di strade dovrebbe essere completamente rifatto entro la fine di marzo (considerato che la gara d'appalto avrà una durata di circa 15 giorni).



Le prime arterie che saranno riqualificate sono: via D’Annunzio, via Benedetto Croce, via Tavernola, via Annunziatella, via Ponte Persica, via Pioppaino, via Pozzillo. In questo gruppo inizialmente erano previste anche via Puglia e viale Europa che sono state asfaltate alla fine dello scorso anno come opere compensative dalla Terna che aveva operato in quella zona. Queste due saranno sostituite con altre strade che fanno parte dei restanti due lotti, come per esempio via Panoramica. In tre anni, comunque, per una cifra che supera i 3 milioni di euro, saranno rifatte tutte le strade della città di Castellammare di Stabia.

