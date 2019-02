Politica & Lavoro

Castellammare - Fincantieri, l'azienda pronta ad assumere 5 nuovi operai specializzati

In totale sono 34 le persone che l'azienda di Trieste intende assumere. Tra queste, ben 5 per il cantiere stabiese.

di sr giovedì 21 febbraio 2019 - 09:43

Cinque nuove assunzioni per il cantiere di Castellammare di Stabia. E’ quanto ha deciso la Fincantieri nell’ambito di un piano di integrazione del personale che coinvolge diversi cantieri sia in Italia che all’estero.



Periodicamente Fincantieri seleziona personale per assunzioni e stage presso varie sedi sul territorio nazionale. Generalmente, le offerte di lavoro Fincantieri sono rivolte sia a professionisti a vari livelli di carriera, esperti in diversi settori, che a candidati anche senza esperienza. Per questi ultimi vengono attivati, per lo più, tirocini. Gli stage, solitamente, sono rivolti a diplomati e laureati, principalmente in Ingegneria Civile, Elettrica, Meccanica, Gestionale, Ingegneria Navale o Architettura.



Gli inserimenti presso le sedi produttive e i cantieri del Gruppo coinvolgono soprattutto tecnici di officina, progettisti, meccanici, esperti di elettronica e di impiantistica. Durante l’anno si rendono disponibili anche posti di lavoro nelle aree di staff del comparto amministrativo, finanziario, acquisti, informatica.



Al momento, ad esempio, Fincantieri cerca vari profili per la copertura di posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e Liguria, e all’estero.





Si tratta di un supervisore di Produzione Apparato Motore, un supervisore di Produzione Fuori Apparato Motore, un supervisore di Produzione Officina Allestimento Impianti Elettrici, un Supervisore di Produzione Officina Allestimento Sistema Alberghiero ed un supervisore di Produzione Officina Coordinamento Condizionamento e Ventilazione e Safety. Figure altamente specializzate che contribuiranno ad arricchire professionalmente un cantiere storico con maestranze già di alto profilo.



Un segnale importante per Castellammare di Stabia che lascia presagire come la Fincantieri realmente voglia continuare ad investire sullo stabilimento stabiese su cui ci si interroga da tempo sull’evoluzione che dovrebbe avere per affrontare le nuove e moderne sfide della cantieristica. Si dibatte da anni sulla necessità di rimodernare il bacino, realizzandone uno di costruzione che permetta la costruzioni di navi sempre più grandi così come i grandi armatori richiedono.