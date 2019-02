Juve Stabia

Monopoli - Juve Stabia 0-0. Pari sofferto al Veneziani, finisce a reti inviolate con i biancoverdi

Entrambe le formazioni si accontentano di un punto a testa. Gialloblù in dieci per l'espulsione di Troest nella ripresa.

di Davide Soccavo domenica 17 febbraio 2019 - 18:23

Entrambe le squadre provano a farsi male, ma senza successo. Al Veneziani finisce con un pari privo di reti tra Monopoli e Juve Stabia. Nonostante lo 0 a 0 e l'espulsione di Troest nella ripresa, le vespe mantengono la propria imbattibilità e si mantengono a più 7 dal Trapani. La compagine di Caserta scende in campo con il solito 4-3-3: in porta vi è l'insuperabile Branduani, seguito dall'imbattibile muro difensivo composto da Troest e Marzorati centrali, Allievi e Vitiello laterali. La giostra del centrocampo è pilotata da Viola, Vicente e Mastalli. In attacco spazio a Canotto e Melara sulle fasce, e Paponi prima punta. Il primo tempo si apre con un Monopoli molto pericoloso, specialmente in contropiede. Grande prova di attenzione per le vespe, soprattutto per la linea difensiva, sempre pronta a chiudere gli spazi. La prima azione saliente del match arriva allo scadere dei primi 45’: Paolucci approfitta di una disattenzione di Allievi e prova calciare con il destro, ma la palla finisce fuori di poco. La musica non cambia nella ripresa ad eccezione del 23’: espulsione diretta per Troest per un’entrata scorretta su Paolucci. L’arbitro tira subito fuori il cartellino senza esitazioni e i gialloblù rimangono in 10 uomini. La compagine di Caserta con la forza della disperazione tenta il tutto e per tutto: al 35' scambio tra Allievi e Calò, il pallone arriva a Torrimino che con il destro prova a calciare in porta, ma manca di un soffio l’appuntamento con il gol.

Al 42' i padroni di casa tornano all'attacco: Maimone prova a sorprendere Branduani con un tiro da lontano, ma la palla esce di poco a lato. Dopo quattro minuti di recupero l'arbitro decreta la fine dell'incontro. Poche le azioni salienti nell'arco dei 90 minuto, ma la Juve Stabia è riuscita a contenere un Monopoli aggressivo e pericoloso nelle ripartenze, e ottiene il secondo pareggio consecutivo. Di seguito le formazioni scese in campo:



MONOPOLI (3-5-2): Pissardo; De Franco, Ferrara, Bastrini (Berardi 30's.t.); Mercadante, Paolucci, Zampa, Scoppa (Maimone 31's.t.), Rota; Mendicino (Sounas 19's.t.), Magni. A disp.: Cristiano, Guido, Mariano, Gatti, Sanzone, Sounas, Mangione, Cavallari, Berardi, Maimone, Montinaro, Fabris. All.: Giuseppe Scienza



JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Allievi, Troest, Marzorati, Vitiello; Mastalli, Viola (Carlini 8’s.t.), Vicente (Calò 8’s.t.); Canotto (El Ouazni 21’s.t.), Paponi (Mezavilla) , Melara (Torromino 21’ s.t.). A disp.: Venditti, Schiavi, Calò, El Ouazni, Castellano, Dumacic, Sinani, Elia, Germoni, Torromino, Carlini, Mezavilla. All.: Fabio Caserta



ARBITRO: Matteo Marcerano di Genova



ASSISTENTI: Gabriele Nuzzi di Valdarno e Dario Garzelli di Livorno



AMMONITI: Scoppa (M), Mercadante (M)



ESPULSI: Troest (JS)