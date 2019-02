Juve Stabia

Monopoli - Juve Stabia 0 a 0. Le pagelle delle vespe

Marzorati il migliore delle vespe. Troest si fa cacciare fuori dall'arbitro. Nel Monopoli alcune note positive.

di Pio Francesco Schettino domenica 17 febbraio 2019 - 18:23

In attesa del Trapani che giocherà domani a Rieti, la Juve Stabia pareggia a Monopoli conservando l'imbattibilità che ormai prosegue da inizio stagione. Partita equilibrata con l'unica nota negativa il rosso a Troest. Di seguito le pagelle.



Juve Stabia :



Branduani 6 : Non è mai chiamato in causa seriamente dalle avanzate e pericoli del Monopoli. Non paga il biglietto dell'incontro.



Vitiello 6.5 : In difesa non concede nulla come sempre e si spinge in avanti come ad inizio partita per servire la torre Paponi.



Marzorati 7 : Altra ottima prestazione per Lino che conferma l'ottimo incontro contro il Catanzaro di mercoledì. Respinge cross della squadra di casa, blocca qualunque incursione.



Troest 4.5 : Rosso diretto per il centrale delle vespe. Blocca Paolucci diretto in porta lanciato in contropiede. Peccato.



Allievi 5.5 : Si vede molto di più nella fase offensiva cercando spesso Canotto. Per poco sul finale di primo tempo non regala il goal a Paolucci.



Mastalli 5.5 : Primo tempo sottotono, solo nella ripresa prova qualche conclusione ribattuta.



Canotto 6 : Torna titolare sulla fascia di attacco creando pericoli e infilandosi tra la retroguardia di casa.



Viola 5 : Mancano le sue giocate ed inserimenti. Ritorna anche lui titolare, soffrendo spesso Mangni. Partecipa al festival dei palloni persi.( 53° Carlini 6 : Al suo ingresso, magia per Mastalli, che se avesse controllato il pallone si sarebbe trovato solo con il portiere di casa.

Molto più pericoloso il centrocampo con il suo ingresso.)



Vicente 6 : A sorpresa viene lanciato nello scacchiere di Caserta. Non una cattiva partita, la sua aggressività si sente nel primo tempo. Cala nella ripresa e viene richiamato in panchina. (53 ° Calò 6 : Deve dare più giocate e tecnica al suo ingresso in campo, quello che è mancato ai suoi compagni. Quasi assist vincente a Melara su punizione.)



Paponi 5.5 : Partita difficile per il bomber delle vespe che deve lottare con De Franco soprattutto dai cross provenienti da Melara.( 70° Mezavilla 6 : Buttato nella mischia per sopperire al rosso di Troest.)



Melara 5 : Ci si aspetta sempre qualcosa in più da Melara. Ci prova con qualche cross quando arriva sul fondo ma mancano i pericoli verso il Monopoli. Nella ripresa ci prova con un colpo di testa.( 65° Torromino 5.5 : Clamorosa occasione sul finire dell'incontro che per poco non porta i 3 punti alle vespe. Pallone fuori di poco. Debole un suo tiro al novantesimo.



Caserta 6.5 : Monopoli è un campo difficile, contro una squadra in piena corsa play off. Atteggiamento prudente e difensivo. Vespe che ritornano a Castellammare con un prezioso punto e imbattute.



Monopoli : Pissardo 6, Bastrini 5.5( 75° Berardi S.v) Ferrara 6, De Franco 6, Rota 6, Scoppa 5(75° Mainone 6), Zampa 6.5, Paolucci 6.5, Mercadante 5.5, Mangni 6.5, Mendicino 5( 64° Sounas 5.5). Scienza 6.