Notizie e curiosità sui Mondiali 2022 in Qatar: l'Italia tornerà protagonista?

Un'edizione che si disputerà nei mesi invernali.

mercoledì 8 gennaio 2020 - 08:47

Conclusosi il Mondiale di calcio del 2018, il primo dopo 60 anni a non vedere all'opera la Nazionale italiana, la 22esima edizione si terrà in Qatar. Sarà l'ultimo Mondiale a ospitare solo 32 squadre; dal 2026, infatti, ai Mondiali prenderanno parte ben 48 nazioni. Il Qatar si è aggiudicato l'edizione 2022 battendo Stati Uniti, Australia, Corea del Sud e Giappone. Svolgendosi negli Emirati Arabi, gli organizzatori sono stati costretti a operare un drastico cambiamento a livello di date. Le partite non verranno disputate, come d'abitudine, nei mesi estivi (eccessivamente torridi) ma, per la settima volta nella storia, nel periodo autunnale, tra il 21 novembre e il 18 dicembre.



Il logo dei Mondiali in Qatar: cosa rappresenta?

Il logo ufficiale dell'edizione 2022 dei Mondiali è stato svelato a Doha, la Capitale del Qatar, il 3 settembre 2019, apparendo sugli edifici più famosi della città (dalla Torre di Doha al porto mercantile di Al Zubarah, fino all'anfiteatro di Katara). Il disegno scelto propone elementi tipici del mondo arabo, e vede uno scialle di seta finemente ricamato con motivi floreali. Lo scialle, avvolgendosi su se stesso, forma un "8": 8 saranno gli stadi che ospiteranno le partite. Sotto un altro punto di vista, tale numero rappresenta il simbolo dell'infinito. Se le curve ricordano da vicino le dune del deserto, sulla parte superiore del disegno è possibile intravedere un cuore. Lo scialle, accessorio molto diffuso nella Penisola araba, ma indossato ovunque, è in grado di ruotare formando un cerchio, interpretabile anche come un pallone da calcio.



Le strutture che ospiteranno i mondiali

Gli investimenti operati dal Qatar sono stati ingenti. Gli stadi saranno avveniristici, con strutture dotate di tetti ricoperti di pannelli solari.

La scelta di costruire stadi "smontabili" permetterà, terminata la competizione, di ridurne (o azzerarne) la capienza. Le opere, in questo modo, verranno "riciclate" e utilizzate per eventi sportivi o spettacoli, o diverranno strutture sanitarie.

Ovviamente Doha e le altre città interessate dal Mondiale ospiteranno gli appassionati in hotel estremamente lussuosi. Ma, al di là di queste strutture, i visitatori avranno l'opportunità di trascorrere le proprie notti su imponenti navi da crociere, o in appositi "Desert-Camp".



Il Mondiale 2008: a trionfare è stata la Francia

Come si è concluso l'ultimo Mondiale, quello organizzato nel 2018 dalla Russia? Orfano della Nazionale italiana, la competizione ha visto uscire una dopo l'altra le principali favorite. Se la Germania è stata eliminata già ai gironi, non è andata molto meglio ad Argentina e Spagna, a loro volta escluse agli ottavi. Ai quarti è toccato al Brasile lasciare il Mondiale, sconfitto dal Belgio (giunto poi terzo). Grande sorpresa è stata la Croazia, arrivata a disputarsi la finale dopo aver sconfitto Danimarca, Russia e Inghilterra. Ma nulla hanno potuto i croati contro la giovane e talentuosa Francia guidata da Didier Deschamps, capace di portare in campo giocatori del calibro di Mbappé, l'ex juventino Pogba e Griezman. La vittoria per 4 a 2 ha consegnato ai transalpini la seconda Coppa del mondo della loro storia. Puoi vedere le quote vincenti della precedente coppa del mondo su Oddspedia.



