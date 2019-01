Politica & Lavoro

Santa Maria la Carità - Rissa di capodanno, lo spettacolo non era autorizzato. Arrivano le sanzioni dal Comune

L'evento non sarebbe stato autorizzato dall'ente sammaritano. In arrivo sanzioni pecuniarie per il titolare del bar.

di Maria Felice Ferrara venerdì 4 gennaio 2019 - 18:38

«Quel che è successo il giorno di San Silvestro è ingiustificabile – ha dichiarato il Sindaco Giosuè D’Amora – ed è un peccato che atteggiamenti e comportamenti, ancora oggi del tutto incomprensibili, debbano macchiare l’immagine di Santa Maria la Carità. L’ amministrazione comunale si attiene sempre scrupolosamente alle norme della sicurezza nell’organizzazione degli eventi che si svolgono sul territorio sammaritano, quindi, per quanto accaduto lunedì pomeriggio abbiamo preso i nostri provvedimenti».



Al di là dei fatti di cronaca, infatti, dalla Casa Comunale sopraggiungono dei documenti che aiutano a fare chiarezza soprattutto dal punto di vista burocratico. L’ organizzazione dello spettacolo in questione, infatti, sembra fosse sprovvista dell’autorizzazione per l’esibizione dal vivo di una cantante neomelodica. Dal comune, infatti, fanno sapere che la richiesta presentata dal gestore del bar fosse limitata ad occupazione di suolo pubblico afferente ad un’area di 10,20 mq antistante l’ingresso del bar solo per lo svolgimento di attività commerciali e non per l’esecuzione di un evento musicale.





Per questo, l’Ente ha provveduto a comminare ai titolari dell’esercizio le dovute sanzioni pecuniarie. E non è tutto. Al netto di quanto esposto, dunque, risulta comprensibile anche il mancato intervento degli Agenti di Polizia Municipale i quali si sono riservati dal contestare al momento esclusivamente per motivi di ordine pubblico e per evitare il verificarsi di ulteriori atti che avessero potuto riscaldare ancora di più gli animi degli avventori.



Insomma, il Comune prova così a spiegare la sua tesi rispetto a quanto accaduto il giorno di San Silvestro e rispondere alle critiche di chi ha parlato di mancanza di ordine pubblico e della necessaria supervisione degli agenti di polizia municipale all'evento stesso.