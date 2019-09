Politica & Lavoro

Gragnano - Il Comune assume 16 persone

Pubblicati i bandi di concorso per i vari profili richiesti.

venerdì 13 settembre 2019 - 15:54

Municipio di Gragnano

Il Comune assume 16 persone. Sono stati pubblicati ieri mattina, sul sito istituzionale dell’ente, i bandi di concorso per i vari profili richiesti. Le domande dovranno essere presentate agli uffici di via Vittorio Veneto entro il 10 ottobre prossimo. In particolare, il Comune è alla ricerca di 8 vigili urbani, 3 istruttori tecnici, 1 istruttore amministrativo, 1 istruttore contabile, 1 istruttore direttivo tecnico, 1 istruttore direttivo contabile, 1 istruttore direttivo informatico.

E’ ovvio che le attenzioni sono principalmente proiettate sul potenziamento del corpo dei vigili urbani, con l’obiettivo di garantire un controllo capillare dell’intero territorio, dal centro alle periferie. L’ente locale intende così coprire i vuoti di organico lasciati da chi è già andato o andrà in pensione.

Gragnano - Il Comune assume 16 persone

Condividi Facebook Twitter