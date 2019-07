Juve Stabia

Juve Stabia - Si conclude una settimana intensa

Sono arrivati i primi colpi e le prime cessioni con il tutto che porterà domani, 15 Luglio alle ore 20 e 30, alla presentazione delle nuove divise targate Givova, in quel della Cassarmonica.

di Pio Francesco Schettino domenica 14 luglio 2019 - 09:12

Settimana intensa per le vespe. Il mercato ha preso il via con le sue trattative ed ufficialità. La Juve Stabia ha praticamente sistemato la difesa con Lia dalla Cavese e Fazio dalla Ternana, entrambi terzini, oltre a Borri già concluso nelle settimane precedenti, confermando anche l'acquisto di Luca Germoni, con la Lazio che avrà il diritto di futura recompra. Potrebbe non essere finita qui in difesa poiché la cessione di Marzorati alla Cavese ha liberato uno slot al centro vicino a Troest, senza dimenticare il recupero di Allievi. In mezzo al campo, dopo Addae, colpo Mallamo dall'Atalanta, ma con le vespe intenzionate a regalarsi un nuovo giocatore per coprirsi in ogni reparto. In avanti continua la ricerca del vice Paponi(anche se risulta escluso dai convocati del ritiro)con i soliti nomi in circolazione, ma che sembra ancora non avere una certezza l'acquisto del nuovo numero nove delle vespe, con le prossime settimane decisive.

La cessione di El Ouazni alla Cavese ha aumentato ancora di più la ricerca di una nuova punta. A far compagnia a Melara, Canotto e Torromino(Di Roberto prossimo alla Cavese), si è ufficializzato il riscatto di Elia e il colpo Del Sole dal Pescara, ex scuola Juventus. Manca all'appello un secondo portiere a far compagnia al portiere dei record Branduani. Il ds Polito ha quasi regalato la squadra a mister Fabio Caserta prima del ritiro del 19 Luglio a Rivisondoli, un ottima notizia per poter preparare già dal primo giorno di ritiro i nuovi schemi e rodaggi. Nella giornata di domani inoltre, ci sarà la presentazione ufficiale alle ore 20 e 30 alla Cassarmonica, in villa Comunale, delle nuove divise targate Givova, con rappresentanti e delegati pronti a far emozionare il popolo stabiese.