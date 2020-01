Juve Stabia - Nel mirino Laverone dell'Ascoli, Vicente e Lia in Lega Pro

Juve Stabia

La Juve Stabia ha messo nel mirino il jolly dell'Ascoli Lorenzo Laverone. Ceduti in Lega Pro Vicente e Lia

di Luca Piedepalumbo mercoledì 8 gennaio 2020 - 19:52

In attesa della gara di campionato contro l’Empoli del 18 gennaio, la Juve Stabia si concentra sul calciomercato invernale. Sono tante, infatti, le operazioni già concluse dai gialloblé o comunque in dirittura d’arrivo. Si tratta di giorni frenetici, insomma, per il Ds Ciro Polito: voglioso di soddisfare le richieste della società e di mister Fabio Caserta, cercando di rinforzare la squadra in vista del complicato girone di ritorno del campionato cadetto. Le Vespe, a quota 24 punti in classifica, sono attualmente a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione e ad appena 3 punti dalla zona play-off. Sarà, quindi, il mercato di riparazione a determinare il futuro della Juve Stabia: semplice obiettivo salvezza o è lecito sognare in grande? Le prossime mosse in sede di calciomercato saranno sicuramente rivelatrici.



Nelle ultime ore circola, in particolare, il nome di Lorenzo Laverone. Il calciatore, classe 1989, attualmente in forza all’Ascoli, ha grandissima esperienza in Serie B: per lui, infatti, quasi 250 presenze in cadetteria. Laverone, che fa della duttilità tattica uno dei suoi punti di forza, ha già indossato in Campania le maglie di Salernitana, Avellino e Nocerina. Mister Fabio Caserta potrebbe schierarlo terzino destro, come alternativa a Vitiello, ma all’occorrenza anche come centrocampista o ala offensiva.

Insomma, un jolly importante per la Juve Stabia che, in queste ore, ha imbastito anche altre trattative con l’Ascoli. In particolare, i bianconeri sarebbero fortemente interessati a Davide Di Gennaro. Il regista offensivo, con un passato importante in Serie A, non ha mai inciso positivamente in gialloblé e le Vespe potrebbero cederlo senza troppi rimpianti. In questo caso i marchigiani aprirebbero alla cessione alla Juve Stabia del centrocampista Alberto Gerbo, che fa gola anche a Livorno e Trapani. Insomma, l’asse Castellammare-Ascoli è più caldo che mai.



Si lavora non solo in entrata ma anche in uscita. La Juve Stabia, infatti, ha salutato ufficialmente il centrocampista Bruno Vicente, tra i protagonisti della promozione in Serie B. Il calciatore brasiliano, come già anticipato nei mesi scorsi dal Ds Ciro Polito, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alle Vespe ed ha firmato con il Catania, in Lega Pro, fino al giugno 2021. Inoltre, la Juve Stabia è vicinissima alla cessione, sempre in Lega Pro, del giovane terzino Damiano Lia. L’ex Cavese non ha disputato neppure un minuto in gare ufficiali con la maglia delle Vespe e sarebbe prossimo al prestito, fino a fine stagione, alla Sicula Leonzio.

