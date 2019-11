Juve Stabia

Juve Stabia, i convocati: assenti Cissé e Di Gennaro. Out Allievi

11^ giornata di serie B. Caserta dirama la lista dei convocati in vista del match di domani col Livorno

venerdì 1 novembre 2019 - 18:37

Dopo l'ottima partita di martedì sera col Pescara, è tempo di riscendere in campo per la Juve Stabia. Domani le vespe affronteranno il Livorno per una sfida molto importante ai fini della classifica contro una diretta concorrente. Questa mattina Fabio Caserta ha svolto l'ultimo allenamento al Romeo Menti prima di partire per la Toscana. Il tecnico ha reso nota la lista dei convocati: saranno 24 i giocatori che partiranno per Livorno. Per quanto riguarda le assenze, non ci sarà Mallamo squalificato.

Ancora out Di Gennaro. Fuori anche Cissé insieme ad Izco ed Allievi.



Portieri: Branduani, Casillo, Russo.



Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Lia, Ricci, Tonucci, Troest, Vitiello.



Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Carlini, Mezavilla, Vicente.



Attaccanti: Bifulco, Boateng, Canotto, Elia, Forte, Melara, Rossi.



Indisponibili: Cisse, Di Gennaro, Izco, Mastalli



Squalificati: Mallamo

