Juve Stabia - Dubbio modulo per la trasferta di Perugia

Il mister Fabio Caserta dovrà decidere se confermare il 433 o passare al 3421 o 352. Soltanto la rifinitura al Menti scioglierà gli ultimi dubbi sull'assetto di gioco.

di Pio Francesco Schettino mercoledì 11 settembre 2019 - 09:48

La sosta è alle spalle e il ritorno in campo si avvicina. Sabato le vespe alle ore 15 al Renato Curi di Perugia, ritorneranno in campo in una partita che si preannuncia ricca di insidie. Il Perugia di Falcinelli è al primo posto in campionato senza ancora conoscere la parola sconfitta. La Juve Stabia al contrario, è ancora a zero punti e alla ricerca del primo successo stagionale. Gli uomini di Caserta si sono ritrovati al Menti per gli allenamenti e con la conferenza stampa settimanale di Denis Tonucci, in attesa di quella di Fabio Caserta prima della partenza per Perugia. Il mister dovrà decidere se confermare di nuovo il 433 o ritornare al 352 che tanto ha sorpreso in queste prime due uscite. A Empoli, il passaggio del modulo ha portato al quasi pari prezioso, contro il Pisa invece un gioco nettamente migliore. Le conferme sono in porta con Branduani, che nonostante l'errore sulla punizione del vantaggio del Pisa, sigilla la sua confort zone. Dalla difesa in poi è un cantiere aperto. In caso di 352, i tre di difesa potrebbero essere Vitiello, Troest e Tonucci con il passaggio di Germoni nei 5 di centrocampo.

In caso di 433, l'ex primavera Lazio tornerà nel suo ruolo di terzino sinistro. In mezzo al campo sono certi Addae e Calò, ancora lontano dalla forma migliore, mentre per gli ultimi due slot bisognerà aspettare la conferma del modulo. In caso di centrocampo a cinque ballottaggio sulla destra per Elia e Melara, al centro invece o la riconferma di Mallamo o Di Gennaro, senza dimenticare il "conte" Carlini. Caserta potrebbe anche avanzare i due mediani per un 3421. In attacco ci sarà spazio solo per un numero nove. Cissè è il favorito ma occhio al neo acquisto Francesco Forte che sta ritrovando la forma migliore per un posto da titolare. Lontano dalle gerarchie iniziali sembra Alessandro Rossi. Solo la rifinitura al Menti porterà delle certezze ma Caserta dovrà dare una scossa ai suoi ragazzi per portare a casa i primi punti della nuova stagione in cadetteria.

