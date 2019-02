Cultura & Spettacolo

Castellammare - Concorso 'Italia a Tavola', un pizzaiolo stabiese in finale contro Sorbillo e Bonci

Giovanni Santarpia è al momento primo in classifica ma il concorso non è ancora concluso

di Maria Rosaria Cotticelli giovedì 7 febbraio 2019 - 12:41

“Italia a Tavola”, il principale quotidiano online per informazione di enogastronomia, ristorazione, ospitalità, turismo e benessere ha indetto l’undicesima edizione del sondaggio online “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza”; e quest’anno tra i migliori pizzaioli da votare vi è anche lo stabiese Giovanni Santarpia.



Il sondaggio, giunto appunto alla sua undicesima edizione, non è stato pensato per redigere delle classifiche di merito, ma per lasciare al pubblico la possibilità di votare chi ha rappresentato al meglio il settore dell’enogastronomia italiana nel 2018.



Tra le categorie tra cui gli utenti possono votare vi sono: Cuochi, Pizzaioli, Pasticceri, Sala e Hotel, Barman e Opinion Leader. E finora, tra i 36 pizzaioli in gara spicca al primo posto Giovanni Santarpia, lo stabiese che spinto dalla passione e dall’amore verso l’arte della pizza decise di lasciare Castellammare di Stabia, per portare la sua pizza in giro per l’Italia.





Seppur lontano, l’amore per la sua terra però ha sempre accompagnato Giovanni, che cerca di portare un po’ di Campania anche in Toscana, dove ha aperto il suo primo locale per poi decidere di darsi anche all’attività di consulente presenziando a diverte manifestazione come “Pizza e Champagne, la top kermesse organizzata alla Cantalupa di Brusaporto (Bg) della famiglia Cerea, 3 stelle Michelin,d i cui è stato uno dei protagonisti lo scorso 15 giugno.



Non resta che fare i migliori auguri ad uno dei pizzaioli più apprezzati d’Italia e per chi non lo avesse ancora votato, può andare a esprimere la sua preferenza sul sito di “Italia a Tavola”.