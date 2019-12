Cronaca

Gragnano - Natale in anticipo per i fortunati, centrate due vincite al 10eLotto

Premi dai 60mila ai 20mila euro. Nel salernitano la vincita più alta della Campania: 120mila euro.

di Davide Soccavo martedì 17 dicembre 2019 - 18:49

Sarà sicuramente un Natale indimenticabile per coloro che sono stati baciati dalla Dea Bendata. Si parla di due vincite al 10 e lotto e due al 8 con premi che sono andati dai 60mila ai 20mila euro. Il tutto è avvenuto nelle ultime settimane in una ricevitoria del centro cittadino.



La prima è stata fatta da 6 €, con ben 8 numeri fortunati. Per assistere, tuttavia, alla vincita più alta in Campania dobbiamo spostarci nel salernitano, più precisamente a Campagna.





Il premo è stato pari a 120mila euro grazie ad una quaterna ottenuta sulla ruota di Cagliari. Pare addirittura che la spesa sia stata un euro solo. Ovviamente non si sa in paese chi sono i fortunati vincitori, ma molti sperano possano trattarsi di persone che ne hanno davvero bisogno.

