Campania - Meteo, Prime piogge nelle zone interne. Temperature in calo nella prossima settimana

Ancora una settimana di bel tempo sulle zone costiere, almeno fino a martedì prossimo. Poi lento calo delle temperature e primi acquazzoni di fine estate.

venerdì 23 agosto 2019 - 08:49

L’anticiclone africano che per quasi l’intero trimestre estivo ha interessato la nostra penisola, nei prossimi giorni verrà parzialmente demolito da una leggera bolla d'aria fresca.



Un nucleo d'aria relativamente fredda, infatti, porrà fine alla fase stabile, calda e soleggiata. Il cedimento dell'anticiclone nordafricano favorisce la formazione di temporali pomeridiani sull'appennino campano. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori massimi, specie nelle aree interessate dalle precipitazioni.



In ongi caso, la presenza di un campo di alta pressione di matrice subtropicale garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulla Campania garantendo temperature massime prossime ai 35-36°C nelle pianure interne; valori più contenuti (intorno ai 29-31°C) lungo i litorali, ma a fronte di tassi di umidità a tratti elevati e condizioni dunque moderatamente afose.

Il weekend, quindi, sarà ancora favorevole per chi decide di tracorrere le giornate all'aria aperta.



Solo a partira dalla seconda parte della settimana prossima si registrerà una sensibile accentuazione dell'instabilità atmosferica nelle ore diurne in particolar modo a ridosso dei rilievi. I primi brevi acquazzoni pomeridiani a carattere isolato si manifesteranno già nella giornata di giovedì sull' Appennino campano, accentuanosi poi nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, coinvolgendo in massima parte la Pianura e l'Appennino campano. Le temperature, pur in lieve flessione, si manterranno su valori ancora pienamente estivi e diffusamente superiori ai 30°C nelle pianure non mitigate dalle brezze.