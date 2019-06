Sport

Volley - A1 Femminile. Non si ferma il mercato di Caserta: l'ex Cuneo Jole Ruzzini nuovo libero rosanero

Il patron Nicola Turco conferma Alessia Ghilardi: grinta ed esperienza al servizio della squadra

di Giovanni Minieri domenica 23 giugno 2019 - 18:30

Le ricezioni della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta passeranno dalle mani di Jole Ruzzini, e dalla riconfermata Alessia Ghilardi. Quest'ultima è stata già apprezzata durante l'ultima stagione di Serie A2: la sua riconferma è il punto di partenza per la nuova avventura, poiché esperienza e grinta sono state fondamentali per la promozione in A1. Ruzzini è invece un libero 35enne che nell’ultima stagione si è distinta nella massima serie italiana tra le fila del Cuneo Granda. Dalla stagione 2019-20 sarà la ‘guida’ della difesa rosanero, provando a far cadere meno palloni possibili nella metà campo casertana. Jole Ruzzini è un talento apprezzato sia in Italia che all’estero, dove ha indossato le maglie del Bucarest (aggiudicandosi la Challenge Cup), e del Cannes in Francia, risultando il miglior libero nel campionato transalpino. La carriera di Jole Ruzzini inizia nel 1996, ad appena 12 anni con l'Unione Sportiva Sunshine Sassari (Serie C) e resta legata alla formazione della propria città per sei stagioni disputando in tre occasioni anche la Serie B2. Quindi nuova esperienza nella città natale, ma cambiando colori ed approdando al Sassari Pallavolo 2001, dove milita per quattro stagioni tra C e B2. Il primo ‘viaggio’ è a pochi chilometri da casa: sempre in Sardegna firma per Olbia, dove conquista la promozione in B2.

L’anno successivo ottiene la sua prima B1 con la maglia della Pallavolo Cittaducale. L'esordio tra i professionisti non tarda ad arrivare ed avviene nella stagione 2010-11, quando viene ingaggiata dalla RDM Pomezia Volley (A2), mentre nell'annata successiva sposa il progetto dell'IHF Volley di Frosinone (A2), dove resta per tre stagioni vincendo la Coppa Italia di categoria (2012-13) ed esordendo in Serie A1 nel campionato 2013-14 dopo il ripescaggio del sodalizio frusinate. Nella stagione 2014-15 resta nella massima divisione italiana difendendo i colori della Pallavolo Scandicci. Dall’Italia si trasferisce in Romania dove disputa il campionato 2015-16 con il Clubul Sportiv Municipal București (Divizia A1) con cui si aggiudica la Challenge Cup. Tuttavia nella stagione 2016-17 rientra in Italia ingaggiata dal Promoball Volleyball Flero. Per il campionato 2017-18 si accasa al Racing Club de Cannes (Ligue A) con cui alza la Coppa di Francia. Il richiamo dell’Italia è però troppo forte e nell’ultima stagione calca nuovamente i taraflex di Serie A1 ingaggiata dal neopromosso Cuneo Granda. La sua prossima avventura sarà in Campania, per la prima storica stagione in A1 di Caserta.