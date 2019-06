Sport

Castellammare - Il giovane Vittorio De Iulio ai mondiali di equitazione in Svizzera

Ai soli 19 anni è già campione del mondo nella sua specializzazione.

lunedì 24 giugno 2019 - 09:30

Uno stabiese ai Campionati Mondiali FEI Young Rider di Reining 2019, che si terranno a Givrins, in Svizzera, dal 9 al 13 luglio. Si tratta di Vittorio De Iulio, Classe 2000, nato a Castellammare di Stabia dove frequenta l’ultimo anno dell’ Istituto tecnico per Geometri.



Vittorio è uno dei migliori italiani nella disciplina di equitazione. Per lui è la terza convocazione consecutiva ai campionati di equitazione. Nonostante la giovane età è già campione del mondo 2017 e medaglia d’argento 2018.



Una passione a cui dedica tutto il suo tempo libero ed iniziata da quando era piccolissimo. A soli 13 anni vinse il Campionato Regionale nella categoria Short Stirrup. L’anno dopo si riconferma nel Campionato Regionale categoria Novice Rider e si classifica 3° ai Campionati Italiani.

Nel 2016 viene scelto con altri 6 cavalieri per rappresentare la Campania ai Campionati Italiani a Squadre e con il suo primo posto nella categoria Youth contribuisce alla conquista della medaglia d’oro. Quindi gli importanti successi del 2017 ai Mondiali FEI Junior e del ai Campionati Europei Junior FEI 2018 a Lione, dove ottiene la Medaglia d’Argento.



Ora questa nuova importante partecipazione. «Sarà davvero dura – ha detto - perché la squadra Statunitense e quella Tedesca sono molto competitive». In bocca al lupo Vittoria. «E forza Castellammare» risponde.