Politica & Lavoro

Torre Annunziata - Fondazione 'Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi', accordo con Costa Crociere per la formazione di nuovi ufficiali di macchina

lunedì 11 marzo 2019 - 16:11

Questa mattina, presso la sede della Regione Campania di via Santa Lucia a Napoli, il Direttore Generale della compagnia crocieristica, Neil Palomba, e il presidente della Fondazione ITS MSTM, ing. Felice Siciliano, hanno sottoscritto un importante patto di collaborazione alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini.



Il Gruppo Costa Crociere si impegnerà ad affiancare la Fondazione nella formazione degli allievi che si stanno preparando a diventare ufficiali di macchina, attraverso 1.200 ore di lezione e dodici mesi da trascorrere a bordo delle navi della Compagnia.



Il comune di Torre Annunziata è tra i soci fondatori della Fondazione “Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi” insieme all’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi”.



«Il patto siglato oggi – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – rappresenta un altro importante tassello che va ad aggiungersi alle tante altre attività di formazione svolte in questi anni dalla Fondazione. Sono, infatti, dieci i corsi di diploma ITS biennali realizzati, sei dei quali già conclusi, con novantanove allievi diplomati e sette certificazioni intermedie rilasciate a coloro i quali hanno trovato un’occupazione prima del diploma.

Si tratta di un accordo di grande rilievo – prosegue Ascione - con il quale Costa riconosce la valenza dell’esperienza marittima campana e sceglie di formare i futuri ufficiali investendo sugli allievi degli istituti tecnici del territorio.



La sinergia tra sistemi d’istruzione, ricerca e lavoro – conclude il primo cittadino – assume sempre maggiore rilevanza nelle strategie di qualificazione professionale per costruire solide realtà occupazionali e per consentire ai nostri giovani di formarsi sia dal punto di vista lavorativo che umano».



Il progetto, finanziato dalla Regione e coordinato dall’Istituto Tecnico Nautico Statale “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, consentirà ai quindici allievi che verranno selezionati di imbarcarsi a bordo delle navi Costa, dove potranno mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante le ore di lezione.