Politica & Lavoro

Santa Maria la Carità - Tu chiamale se vuoi .. emozioni!

Emozioni e colori per un pomeriggio sono state le poltrone soffici della Sala Consiliare.

di Maria Felice Ferrara mercoledì 16 ottobre 2019 - 22:19

La Sala Consiliare del Comune di Santa Maria la Carità questo pomeriggio è stato il palcoscenico del convegno “Colora con le emozioni. Percepire e riconoscere le emozioni”, organizzato dall’amministrazione sammaritana su impulso del consigliere comunale Carmen La Mura per aderire alla X edizione della “Settimana del benessere psicologico”, iniziativa progettata dall'Ordine Psicologi Campania in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e realizzata in tutto il territorio regionale dal 14 al 19 Ottobre.



L’incontro si è posto come un momento di confronto sul tema delle emozioni da diversi punti di vista e l’importanza delle applicazioni delle stesse in ambito sociale. L’attività emozionale, infatti, è uno dei fenomeni più dibattuti dalla psicologia, dalla psicoanalisi, dalla neurofisiologia e dalla psichiatria perché rappresenta la risposta istintiva dell’uomo.



«L’emozione è il primo mattoncino su cui si costruisce la personalità del bambino – ha commentato dalla tavola rotonda la dott.ssa Vincenza Alfano, medico specialista in psichiatria e neurologia UOCSM di Torre Annunziata - Si parla tanto di educatrici in senso generale ma bisogna partire dalle emozioni, dall’ educazione alle emozioni.

Per tale motivo è necessario organizzare sul territorio e nelle scuole molte giornate di prevenzione che possono essere occasioni per dare un equilibrio maggiore alla crescita dei ragazzi e corregge tutti i malesseri dell’epoca moderna, come il bullismo o la dipendenza da internet e dalla tecnologia».

Sulla stessa lunghezza d’onda si pone anche il dott. Pasquale Contaldi, Presidente dell’associazione Concordia Magna Res Crescunt Onlus che ha come scopo statuario proprio quello di assistere coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale tale da porli in una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione.



A corredare il pomeriggio d’informazione psicologica, tra gli ospiti illustri del convegno, anche il Sindaco di Santa Maria la Carità Giosuè D’Amora, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, l’Avv. Sofia Abagnale, Gilda Esposito, Dirigente dell’istituto scolastico C.D.”E.De Filippo e Antonella Bozzaotre, Presidente dell’Ordine Psicologi Campania.

Santa Maria la Carità - Tu chiamale se vuoi .. emozioni!

Condividi Facebook Twitter