Politica & Lavoro

Sant'Antonio Abate - Inquinamento e salute dei cittadini: il Comune disciplina l’uso di stufe e camini

«Il futuro dei nostri figli è a rischio. Qualsiasi nostra azione nei riguardi dell'ambiente deve essere adeguatamente valutata, partendo dalle nostra mura domestiche».

di Maria Felice Ferrara domenica 8 dicembre 2019 - 12:43

Sempre più incline alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute e benessere dei cittadini, il Comune di Sant’Antonio Abate si appella alla responsabilità individuale per l’adozione di comportamenti virtuosi e scelte consapevoli al fine di contenere quanto più è possibile l’inquinamento atmosferico.

In un periodo dove si fa sempre più seria la minaccia delle temperature fredde e invernali, l’ente abatese disciplina l’uso di stufe e caminetti poiché ritenuti dall’Arpa Campania responsabili del 70% delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria , insieme al traffico stradale.

«Alla luce di ciò risulta essere fondamentale andare a ridurre l’impatto delle emissioni atmosferiche cominciando proprio dalle mura di casa – suggerisce il Comune - Un’indispensabile premessa riguarda il fatto che nell’impianto domestico non bisogna assolutamente utilizzare legna trattata, legname di scarto proveniente dalla demolizione e dalla ristrutturazione degli edifici, quello costituito da imballaggi (bancali) o mobili di legno, la formica o il compensato, poiché la combustione di questi materiali può liberare sostanze tossiche.

Analogamente non bisogna bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak) perché anche questi materiali producono gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggiano l’apparecchio».

Cosa si può bruciare? «Legna secca stagionata. Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all’aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione. È consigliabile inoltre bruciare legna di dimensioni adeguate, evitando pezzi lunghi più di 40 cm e larghi più di 15 cm, pezzi più piccoli permettono un migliore stoccaggio della legna prima dell’uso, e generalmente bruciano meglio.

Utilizziamo legna che proviene dal nostro territorio. In tal modo possiamo evitare i costi di spedizione, oltre al consumo di carburante e quindi, l’inquinamento che deriva dal trasporto stradale».





Sant'Antonio Abate - Inquinamento e salute dei cittadini: il Comune disciplina l’uso di stufe e camini

Condividi Facebook Twitter