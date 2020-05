Politica & Lavoro

Napoli - Giornata nazionale degli OSS, protesta degli operatori in Regione

Gli idonei della graduatoria Oss Cardarelli hanno fatto un presidio presso palazzo Santa Lucia. «Chiediamo chiarezza».

sabato 30 maggio 2020 - 11:07

ieri Giornata Nazionale degli operatori socio sanitari. A Napoli gli idonei della graduatoria Oss Cardarelli hanno fatto un presidio presso palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. I tanti operatori intervenuti hanno lanciato un appello al Governatore della Campania e a tutte le forze politiche affinchè ricevano risposte in merito allo scorrimento di tale graduatoria.



«Il bando del concorso – ci racconta un operatore - in principio prevedeva 60 vincitori ed una graduatoria di idonei fino al numero 500. Successivamente il bando è stato modificato per ben 2 volte fino a prevedere una graduatoria di idonei di 2000 unità. A tale graduatoria risultano essere convenzionate 2 aziende Asl Na 1 e Asl Na 3 Sud e le relative chiamate per assunzioni arrivano all'incirca a 700 unità mentre le restanti 1100 unità di idonei restano nella solita lista di attesa».

«Gli idonei in questa giornata chiedono a gran voce un incontro con il Presidente della Regione – proseguono i manifestanti - per​ ​ capire quale sia la programmazione prevista per queste persone ,se mai ci fosse, visto che ad oggi mancano ancora i fabbisogni delle aziende in relazione al personale .Gli idonei chiedono chiarezza sulla situazione , vista la grandezza della graduatoria e il rispetto per i sacrifici fatti per superare e risultare idonei in un concorso dove hanno partecipato all'incirca 18.000 persone».

