Politica & Lavoro

Castellammare - In 600 con Alfonso Longobardi alla convention di Sviluppo e Territorio

Cittadini entusiasti che hanno affiancato l'esponente politico nella riunione del Movimento civico nato con la partecipazione spontanea di simpatizzanti e amici.

sabato 8 febbraio 2020 - 17:18

Straordinario successo oggi a Castellammaredi Stabia per la convention regionale di Sviluppo e Territorio. Con il Consigliere regionale Alfonso Longobardi circa 600 persone presenti. Cittadini entusiasti che hanno affiancato l'esponente politico nella riunione del Movimento civico nato con la partecipazione spontanea di simpatizzanti e amici.



"È una giornata straordinaria ed emozionante - sottolinea il consigliere regionale Alfonso Longobardi - perché con centinaia di cittadini abbiamo presentato il nostro progetto civico per il futuro della Campania. Stiamo registrando grande partecipazione e voglia di fare politica , senza padrini né padroni , ma con l'unico obiettivo di essere tra la gente , per affrontare e risolvere insieme i problemi delle nostre comunità.

La Campania ha risorse straordinarie che vanno difese e valorizzate ed insieme alle centinaia di amici che oggi hanno partecipato alla nostra convention regionale siamo pronti alle prossime sfide . Abbiamo le carte in regola per offrire ai campani una proposta civica, spontanea, credibile e affidabile. Ai nostri concittadini dico: fidatevi di noi, con la politica del fare stiamo dando ogni giorno risposte vere e concrete. Siamo e saremo al vostro fianco. Avanti tutta, insieme !".

Castellammare - In 600 con Alfonso Longobardi alla convention di Sviluppo e Territorio

Condividi Facebook Twitter