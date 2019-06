Politica & Lavoro

Castellammare - Giostrine per disabili a Villa Gabola, paga la Regione

Nappi(M5S): «Non perdiamo quest’altra occasione».

lunedì 3 giugno 2019 - 09:12

Immagine di repertorio non collegata alla notizia

La Regione Campania ha diramato un avviso pubblico per l’acquisto e l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati ai minori con disabilità. «Un’opportunità da non perdere», è l’appello lanciato da Francesco Nappi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle che invita l’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia alla partecipazione a tale avviso, prevedendone l’installazione presso i giardinetti pubblici di Villa Gabola al rione San Marco.



L'Avviso è destinato a tutti i comuni della Regione Campania, che dispongono di aree verdi pubbliche attrezzabili, ed è volto a consentire la realizzazione di aree-giochi inclusive, accessibili e con giochi privi di barriere architettoniche, dove tutti i minori, anche disabili, possono svolgere attività ludico-motorie, interagire e giocare insieme. Ogni comune ha la possibilità di accedere a un finanziamento massimo di € 5.

000,00.



Un’occasione per chi è meno fortunato. La velocità nel presentare la richiesta è fondamentale: saranno infatti finanziate le domande che arriveranno per prime.



«Il rione San Marco, con Villa Gabola, è il posto ideale per poter far trascorrere qualche ora di svago e relax all’ombra dei pini sia ai bambini disabili che ai propri genitori – dice Nappi - Quelle giostrine donerebbero un sorriso a famiglie intere. Non perdiamo quest’altra occasione».



Un suggerimento senz’altro da cogliere al volo, magari approfittando per regolamentare meglio e rendere maggiormente fruibile ai cittadini stabiesi una importate zona verde della città, Villa Gabola appunta, anch’essa finita nel degrado e nell’abbandono ormai da tempo.