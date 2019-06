Politica & Lavoro

Castellammare - Collettore Gragnano e fogne via Fontanelle, arriva l'ok dalla Regione

Il consigliere Alfonso Longobardi: «Promessa mantenuta. Sono due infrastrutture fondamentali per i cittadini».

giovedì 13 giugno 2019 - 18:27

«Abbiamo ottenuto oggi un traguardo storico e di grande importanza per il nostro territorio: come avevo promesso la Regione Campania ha approvato gli atti decisivi per avviare i lavori di completamento del collettore Gragnano/Castellammare di Stabia e le reti fognarie di via Fontanelle». Lo ha annuncoato il Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio.



«Sono due infrastrutture fondamentali per i cittadini e per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente - prosegue Longobardi - Da molto tempo seguo l'iter amministrativo che si era completamente fermato e che siamo riusciti a sbloccare con un impegno quotidiano e concreto. Sono quindi felice di comunicare ai cittadini, a partire dai tanti amici del comitati ambientalisti , che questa nostra comune battaglia è vinta e potremo a breve veder partire i lavori di comletamento di due opere pubbliche che le nostre Comunità attendono da decenni.

Possiamo esprimere insieme grande soddisfazione perché si raggiunge un traguardo decisivo per l'ambiente e per il contrasto all'inquinamento. Dopo anni di scempi ambientali una nuova fase può iniziare all'insegna della difesa del nostro straordinario territorio. Non è stato facile arrivare a questo risultato , visto l'immobilismo politico e amministrativo che si era prodotto nel tempo , unito alle difficoltà di reperire le risorse economiche necessarie ed alle continue lungaggini burocratiche: grazie al sostegno fattivo ed alle azioni costruttive di tantissimi amici dei comitati civici, abbiamo conquistato un traguardo senza precedenti».