Castellammare - Am Tecnology, Fiadel e Uil: Â«Sempre denunciato ciÃ² che non andavaÂ»

Castellammare - Am Tecnology, Fiadel e Uil: «Sempre denunciato ciò che non andava»

I rappresentanti dei lavoratori: «Respingiamo le accuse e denunciamo chi ha reso pubblica questa lettera. A rischio l'incolumità dei lavoratori».

di sr venerdì 21 dicembre 2018 - 13:26

Non si è fatta attendere la replica dei sindacati della Am Tecnology alla lettera di denuncia del 13 dicembre scorso di cui si è avuta notizia solo ieri. Una lettera presentata alla Procura di Torre Annunziata ed indirizzata anche al sindaco Gaetano Cimmino e ad alcuni consiglieri comunali in cui si denunciano ingerenze sindacali nel lavoro quotidiano e mancanze di controlli nella raccolta dei rifiuti.



«Ci sembra strano che una tale denuncia venga fuori dopo soli 3 giorni dalla nostra presa di posizione circa le assunzioni annunciate in Am Tecnology – raccontano a StabiaChannel i rappresentanti di Fiadel e Uil - Evidentemente quanto avevamo chiesto andava in contrasto con i piani che qualcuno stava cercando di mettere in atto. Il 10 dicembre scorso ci dichiarammo contenti della volontà dell’azienda di integrare il proprio organico con nuovo personale ma precisammo subito che le nuove assunzioni avrebbero dovuto rispettare due fondamentali requisiti. Quello dell’imparzialità, evitando l’innesto di sistemi clientelari, e quello legato ai costi del servizio. Se, infatti, i costi per l’ente devono rimanere immutati, ciò potrebbe incidere su altri aspetti legati alla sicurezza e sui mezzi impiegati nel lavoro che non dovranno subire tagli, anzi».





«Come Fiadel e come UIL – ci raccontano - abbiamo sempre denunciato le vicende che andavano a ledere il lavoro e gli interessi dei cittadini, proprio per questo siamo già pronti ad andare in Procura a denunciare e rigettare le accuse mosse in questa lettera. Così come abbiamo già provveduto a denunciare chi ha reso pubblica questa lettera con tanto di nomi e cognomi di dipendenti mettendo a rischio l’incolumità di queste persone che ora potrebbero essere vittime di sfoghi ed attacchi ingiustificati da parte del personale».



«Vogliamo infine ricordare che in Regione Campania esiste un elenco di 1800 persone già selezionate da cui vanno individuati soggetti idonei ad assunzioni anche in Am Tecnology. Ed è da qui che bisognerà attingere nuovo personale. Su questa vicenda resteremo vigili e non permetteremo a nessuno di gettare fango sui sindacati e sui lavoratori che quotidianamente si impegnano al massimo per garantire un servizio efficiente» hanno concluso i rappresentanti di Fiadel e Uil.