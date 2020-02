Politica & Lavoro

Castellammare - Agenzia regionale del turismo, si lavora per la riapertura

Gli uffici di piazza Matteotti potrebbero riaprire nei prossimi mesi

di genesp sabato 1 febbraio 2020 - 14:26

Potrebbero riaprire a breve gli uffici dell'Agenzia regionale del turismo di Castellammare di Stabia. La Regione Campania sarebbe intenzionata nell'attivare lo sportello di info - point nel cuore della città delle acque per garantire assistenza a tutti i turisti che arriveranno. Ad annunciare i passi in avanti che sono stati compiuti è stato il presidente della Pro Loco Luigi Coppola durante la presentazione di Stabia come candidata per la Capitale della Cultura 2021. In particolare è emerso che Castellammare dovrebbe essere Comune capofila per la valorizzazione turistica dell'intero distretto che comprende anche Torre Annunziata e soprattutto Pompei. Gli uffici di piazza Matteotti saranno animati ogni giorni da esperti operatori in grado di parlare più lingue e di indirizzare i turisti verso le mete più belle dell'intero comprensorio stabiese.

Prima di riprendere le attività, però, bisognerà riqualificare i locali che da anni sono ormai chiusi al pubblico. Gli investimenti che saranno a carico della Regione Campania e che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.



Avere a Castellammare un'Agenzia regionale del turismo sarebbe sicuramente un passo in avanti importante per l'accoglienza dei visitatori. A lungo si è discusso sull'incapacità della città delle acque di sfruttare le proprie bellezze e di saper indirizzare i tanti turisti che arrivano in città e fra qualche mese, con l'apertura dell'info point, tutto potrebbe cambiare. Il lungo percorso verso la città turistica è appena partito.

