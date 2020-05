Politica & Lavoro

Boscoreale - Funziona l’area pedonale per l’accesso all'ufficio postale

Sanificate strade e uffici comunali

martedì 5 maggio 2020 - 20:44

Nell’ambito delle attività poste in essere dall’amministrazione comunale per contenere il diffondersi dell’epidemia da Covid-19, sabato e domenica scorsa è stato eseguito un intervento straordinario di sanificazione delle strade principali del territorio, operato in sinergia tra la protezione civile comunale e la Sma Campania, la società in house della Regione Campania, che ha una sua sede a Boscoreale.



Nella giornata di sabato è stata effettuata anche la sanificazione di tutti gli uffici comunali, sia della Casa Municipale di piazza Pace, sia della sede di via Le Corbusier, al Piano Napoli Villa Regina.





Intanto, sta dando buoni risultati il nuovo dispositivo di traffico che ha introdotto l’area pedonale in via Vittorio Emanuele, largo prospiciente l’ufficio postale, finalizzato a garantire la maggiore sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, nonché il distanziamento sociale dell’utenza in attesa di accedere all’Ufficio Postale. In questi giorni, infatti, si è avuto modo di osservare che gli assembramenti degli utenti si sono ridotti drasticamente, e l’accesso agli sportelli delle poste sta avvenendo ordinatamente.

Boscoreale - Funziona l’area pedonale per l’accesso all'ufficio postale

Condividi Facebook Twitter