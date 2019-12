Politica & Lavoro

Boscoreale - Al via i lavori al parco pubblico in via Papa Giovanni XXIII

L'intervento di manutenzione straordinario realizzato dalla Sma Campania.

mercoledì 18 dicembre 2019 - 13:20

E’ iniziato stamattina un intervento di manutenzione straordinaria di pulizia e riassetto del parco pubblico in via Papa Giovanni XXIII che sarà svolto dagli operai della Sma Campania s.p.a., la società in house della Regione Campania che opera nel campo della prevenzione e contrasto degli incendi nelle aree boschive, al risanamento ambientale, al monitoraggio del territorio e al riassetto idrogeologico, che ha una delle sue sedi a Boscoreale.



“Continua la consolidata sinergia in atto con la Sma che è un valore aggiunto per migliorare le varie criticità in tema ambientale che affliggono il nostro territorio - spiega il consigliere Luca Giordano, che cura i rapporti con la società regionale -.

Per noi è fondamentale l’apporto che stanno assicurando tecnici e operai Sma per rendere più vivibile la città”.



Si ricorda che, più in generale, già da alcuni anni la Sma Campania, con il suo personale, sta affiancando il Comune, sulle varie tematiche ambientali con interventi mirati.

