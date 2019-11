Politica & Lavoro

Agerola - PD e Italia Viva al centro della politica agerolese

Si attende l'ok del sindaco per le liste di Italia Viva alle Regionali.

mercoledì 6 novembre 2019 - 18:34

E’ ancora il rapporto tra Partito Democratico e Italia Viva (tutto interno al centrosinistra) a monopolizzare l’agenda politica agerolese. In attesa che il sindaco Luca Mascolo decida il suo futuro, nel piccolo centro dei monti Lattari ha fatto discutere la presenza della segretaria cittadina del Pd Marianna Mascolo all’ultima edizione della Leopolda, tenutasi a Firenze la scorsa settimana. Una presenza, quella della numero uno democrat agerolese, che per molti lascerebbe far capire il futuro politico anche del sindaco e di gran parte dell’amministrazione comunale, sempre più vicini al movimento fondato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi.



Marianna Mascolo, nella due giorni fiorentina, si è fatta fotografare con lo stesso Renzi, oltre che con la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova e con Roberto Giachetti, tra i fedelissimi di Renzi. Oltre alla segretaria democrat, hanno partecipato alla kermesse toscana anche alcuni rappresentanti dello staff del sindaco. Un segnale, per molti, eloquente riguardo al futuro politico dello stesso sindaco. Luca Mascolo infatti non ha ancora ufficializzato la sua posizione, ma secondo voci di corridoio starebbe aspettando che si delinei meglio il quadro politico regionale, anche in vista delle prossime elezioni di primavera, prima di ufficializzare il passaggio tra le fila di Italia Viva.





E la presenza della segretaria del Pd e di alcuni rappresentanti del suo staff alla Leopolda di Firenze sarebbe un messaggio chiaro: il sindaco starebbe aspettando di sapere se Italia Viva presenterà le liste alle Regionali in Campania, valutando eventualmente una sua diretta discesa in campo. Anche Michele Pisacane continua a restare alla finestra. L’ex sindaco e deputato avrebbe deciso di candidare il figlio, ma non è ancora chiaro con quale schieramento.



Sembra ormai abbandonato il percorso politico che lo ha, di recente, legato al movimento Cambiamo di Giovanni Toti. Pisacane guarderebbe con grande interesse al progetto centrista messo in campo da Pomicino e De Mita, con l’obiettivo di riprendere i valori della Democrazia Cristiana. Ma è ancora presto prima di prendere una posizione ufficiale. Sia Mascolo che Pisacane potrebbero ufficializzare il loro percorso politico all’inizio del 2020, magari dopo le elezioni in Emilia Romagna, che assumono sempre più i contorni di un test nazionale.

