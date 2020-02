Politica & Lavoro

Agerola - Collegamenti funicolari con Amalfi, firmato il protocollo d'intesa con la Regione

Un progetto rivoluzionario con valore pari a 29 milioni di euro. Al via anche la messa in sicurezza del tratto stradale dell'ex statale 366.

di Davide Soccavo giovedì 6 febbraio 2020 - 19:58

Un progetto rivoluzionario per i Monti Lattari. A breve sarà possibile usufruire di una funivia per spostarsi da Agerola fino ad Amalfi. Un progetto al centro del dibattito ormai da molto (troppo) tempo, ma adesso è arrivata la conferma da parte delle istituzioni e sarà pesto possibile procedere con i lavori.



Proprio ieri a Palazzo Santa Lucia è stato firmato il protocollo d'intesa con la Regione Campania, che prevede un finanziamento per gli interventi di mobilità pari a 120 milioni di euro. Andando nello specifico, il progetto funivia Agerola-Amalfi-Positano avrebbe un importo complessivo di 29 milioni di euro.





Il collegamento funicolare partirà da Punta San Lazzaro, fino a centro abitato di Amalfi, con mezzi di interscambio in località Pogerola (autobus, taxi). Inoltre, non si tratta dell'unico progetto: è stata, infatti, finanziata la messa in sicurezza del tratto stradale dell'ex statale 366, dalla località Resicco a salire. Si parla di un valore pari a 8 milioni di euro. Tra Pimonte e Agerola, invece, al via l'installazione dei pali di illuminazione pubblica.

