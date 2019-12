Napoli Calcio

Udinese - Napoli, Zielinski: ''Contento per il gol. Dobbiamo ripartire dalla prestazione della ripresa''

Dopo il pari di Udine Zielinski ai microfoni per commentare il risultato del match

di Annalisa de Martino domenica 8 dicembre 2019 - 13:21

E’ notte fonda in casa Napoli. Con l’Udinese arriva l’ennesimo pareggio; sono, dunque, 5 punti metti in cascina in 7 gare ufficiali. Con i bianco neri è stata la sfida numero 75 nella massina serie, per la precisione la 38esima sfida in casa friulana.



Dopo il pari di stasera, il bilancio in Friuli è di: 13 successi per i padroni di casa, 18 pareggi e solo 7 vittorie del Napoli. L’ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l’Udinese, risale al 20 ottobre 2018 (Udinese –Napoli 0-3). Mentre l’ultima sconfitta degli azzurri in trasferta è del 3 aprile 2016 (Udinese vs Napoli 3-1).



Al termine del match è intervenuto ai microfoni della stampa, Piotr Zielinski, fautore del gol del pareggio contro la sua ex Udinese; interrompendo anche il silenzio stampa proclamato dalla società azzurro durato diverse settimane.





"Dobbiamo ripartire dalla prestazione che abbiamo mostrato nella ripresa. E' la mia prima rete stagionale e sono contento di essermi sbloccato. Mi spiace non sia servita a vincere, ma certamente abbiamo dimostrato di saper ci esprimere giocando un buon calcio nel secondo tempo. Il momento che stiamo vivendo non è positivo, purtroppo nel calcio ci sono periodi difficili, ma siamo un gruppo di qualità e possiamo uscirne. Ora dobbiamo pensare a martedì, ci aspetta un traguardo importante e non possiamo sbagliare perché la qualificazione agli ottavi di Champions è nelle nostre mani".

