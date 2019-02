Napoli Calcio

Napoli - Presentato il programma per il prossimo ritiro estivo

Si svolgerà nuovamente a Dimaro dal 6 al 26 luglio.

di Annalisa De Martino mercoledì 6 febbraio 2019 - 16:26

Non solo presente. Il Napoli inizia a progettare già la prossima stagione partendo proprio dalla sede del prossimo ritiro estivo, rinnovando per altre tre stagioni l'accordo con il Trentino.



Sarà “Dimaro-Folgarida per il nono anno consecutivo", afferma il presidente Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa, tenutasi presso l'Hotel Vesuvio di Napoli, dove ha illustrato il programma per il prossimo ritiro estivo del Napoli, svelando anche le date, che andranno dal 6 al 26 luglio.



Alla conferenza, era presenti il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis e l'Head of Operations Alessandro Formisano. Per il Trentino presenti Maurizio Rossini (Amministratore Unico Trentino Marketing), Luciano Rizzi (Presidente Apt della Val di Sole) e il nuovo Assessore a Sport e Turismo Roberto Failoni.



"Siamo molto felici per questo nuovo accordo – ha continuato il presidente De Laurentiis - che ci porterà ancora in Trentino per i prossimi 3 anni. Da entrambe le parti abbiamo fatto degli sforzi per venirci incontro, proprio perché era nostra ferma intenzione di proseguire questo connubio. Non è stato un anno facile per la Val di Sole perché sono stati colpiti da calamità e hanno dovuto lavorare tanto per ricostruire tutte le strutture alla perfezione. Ringrazio i vertici APT per la disponibilità e siamo davvero soddisfatti che la nostra collaborazione prosegua proficuamente.





Quest'anno abbiamo in mente di organizzare un torneo dedicato ai bambini che possa essere anche una sorta di Scuola Calcio Napoli-Trentino che assorba tutta la giornata con una decina di partitine quotidiane. E’ anche un modo per divertire sia i piccini ma anche i genitori e le famiglie che verranno a Dimaro. Una idea di intrattenimento che vorrei si creasse già questa estate proprio per dare ulteriore impulso alla Val di Sole".



Anche Carlo Ancelotti esprime le sue felicitazioni: "Siamo stati benissimo in Trentino, abbiamo trovato strutture ottime e sono molto contento di poter tornare a Dimaro-Folgarida per una preparazione estiva di 3 settimane fatte ad hoc".



Chiude la conferenza l'assessore allo Sport e Turismo Roberto Failoni che commenta anche lui con soddisfazione: "Quando c'è stato il mio primo incontro con De Laurentiis, in pochissimo tempo abbiamo trovato l'accordo. Il nostro rapporto dura da 9 anni e proseguirà ancora con reciproca gioia. Abbiamo avuto un inverno duro per varie vicissitudini, ma da buoni trentini ci siamo risollevati e adesso tutta la nostra attenzione è puntata sul prossimo ritiro del Napoli anche come occasioni di sviluppare rapporti di lavoro".