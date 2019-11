Napoli Calcio

Milan-Napoli 1-1. Notte fonda per il Napoli: Bonaventura risponde a Lozano, è solo 1-1 a San Siro

Sesta gara senza vittorie per il Napoli, altra prova grigia per gli uomini di Ancelotti

di Giovanni Minieri sabato 23 novembre 2019 - 20:06

Gli azzurri scendono in campo a San Siro dopo la sosta per le Nazionali, per dimenticare la brutta frizione con la società e riprendere la confidenza con i punti pesanti in chiave Champions. Importante invertire la rotta dopo 5 partite ufficiali di fila senza conoscere la parola vittoria (4 pari, 1 ko). Dall’altra parte del rettangolo verde c’è il Milan che non attraversa un momento brillantissimo di forma: l’ultimo successo risale alla perla su calcio piazzato di Suso contro la Spal datata 31 ottobre. Poi 2 passi falsi contro Lazio e Juventus hanno fatto sprofondare i rossoneri a -9 dalla zona Europa.

In casa Napoli Maksimovic preferito a Manolas, mentre l’emergenza terzini sinistri costringe Ancelotti ad adattare Hysaj con Di Lorenzo sulla fascia opposta. Riposa Fabian rimpiazzato da Elmas, mentre l’attacco è composto dalla coppia leggera formata da Insigne e Lozano.



Prima occasione per i padroni di casa, con Piatek che gira fuori un cross teso di Paqueta. Gli azzurri soffrono sulla sinistra con Hysaj che fatica a contenere le folate offensive rossonere: Rebic vince l’ennesimo duello con l’albanese, palla insidiosa verso il centro dove Meret in uscita allontana la minaccia su Bonaventura. Poco dopo Piatek ci prova di potenza, ma la sfera si perde larga alla sinistra di un attento Meret. Al 20’ Milan molto pericoloso su palla inattiva: corner di Theo, a centro area Romagnoli si libera dalla marcatura di Koulibaly ed incorna tutto solo ma senza imprimere la necessaria forza per far male. Al 24’ il Napoli sblocca la gara: Insigne fa partire un sinistro a giro all’altezza della lunetta che si stampa sulla traversa, Lozano guarda la linea e parte in posizione regolare bruciando sul tempo Theo che tarda ad alzarsi, quindi è un gioco da ragazzi infilare Donnarumma con un colpo di testa che rimbalza sul rettangolo verde prima di oltrepassare la linea bianca. Gli azzurri esultano ma la gioia dura soltanto 5 minuti, ovvero il tempo necessario alla bestia nera Bonaventura, abile a centrare la prima rete in campionato con un siluro dalla distanza sul quale Meret non può opporre resistenza. Al 32’ il Napoli va via in ripartenza su una sanguinosa palla in orizzontale giocata dagli uomini di Pioli nella propria metà campo: Lozano trova il buco per Callejon, ma il numero 7 svirgola e la sfera si perde fuori da posizione invitante.

Hysaj fa venire i brividi ai supporters partenopei quando si incarta sfiorando l’autorete con Meret che accompagna il pallone mentre scorre via verso il fondo. Nel finale Krunic fa partire una parabola per Rebic che si libera sul palo lungo alle spalle di Hysaj, ma poi spreca distanza ravvicinata.



Al 49’ sugli sviluppi di un angolo, Romagnoli allontana in maniera approssimativa e Koulibaly in mezza rovesciata sfiora l’incrocio dei pali. Il Milan replica con Krunic, poi Lozano ruba palla in pressione alta su Biglia, suggerimento per Insigne che chiude troppo il destro e l’azione sfuma. Al 63’ Piatek prova una conclusione velleitaria dalla distanza, quindi protesta in casa Napoli sul contatto tra Elmas e Donnarumma: Orsato non ha dubbi ed opta per la simulazione confermata poi dal VAR. Meret blocca in due tempi su Paqueta, quindi Koulibaly si immola e salva il risultato su un fumoso Piatek. All’82 Mertens prova a dare la scossa, ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Donnarumma. Llorente incorna su spiovente di Mertens ma senza fortuna, quindi Allan testa i riflessi del portiere rossonero con una sassata da distanza ravvicinata allontana senza troppi fronzoli. L’ultima occasione, in pieno recupero, giunge sull’asse Younes-Mertens, ma il folletto di Leuven non riesce ad incidere e la sfera si perde malinconicamente fuori.



MILAN – NAPOLI 1-1



Reti: 24’ pt Lozano (N), 29’ pt Bonaventura (M)



MILAN (4-3-3) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paqueta, Biglia (28’ st Calabria), Krunic; Rebic (1’ st Kessie), Piatek (40’ st Leao), Bonaventura.

All: Pioli



NAPOLI (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon (14’ st Mertens), Allan, Zielinski, Elmas; Lozano (39’ st Llorente), Insigne (20’ st Younes).

All: Ancelotti



Arbitro: Daniele Orsato della Sezione AIA di Schio



Note: Ammoniti: Paqueta (M), Elmas (N), Theo (M), Younes (N), Conti (M). Corner: 3-4. Recupero: 1’ pt, 4’ st.





