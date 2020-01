Lazio - Napoli 1-0, Ospina: Â«Sono amareggiato per l'errore commessoÂ»

Napoli Calcio

Lazio - Napoli 1-0, Ospina: «Sono amareggiato per l'errore commesso»

Le dichiarazioni di David Ospina nel post partita con la Lazio

di Annalisa de Martino domenica 12 gennaio 2020 - 11:19

- Foto Ssc Napoli

"Ho molta amarezza in questo momento per l'errore commesso" - David Ospina dopo la sfortunata uscita su Immobile, ci mette la faccia, scusandosi per il grave errore commesso che ha portato alla disfatta azzurra.



Continua poi, analizzando il match, spendendo parole di conforto per i compagni per continuare a reagire e fare sempre meglio, nella speranza che questo periodo "no" che attanaglia la squadra sia solo un ricordo lontano già a partire dal prossimo incontro.



"Mi dispiace tanto, ho condizionato il risultato e per colpa mia abbiamo perso.

Ma devo guardare avanti e reagire. Ringrazio il mister Gattuso per la fiducia e per le sue parole dopo la gara. Avremmo meritato di vincere, continuiamo a non essere fortunati, è un periodo davvero difficile dal quale dobbiamo uscire, Abbiamo espresso una buonissima prestazione, questo ci deve dare fiducia per risalire al più presto. Stiamo lavorando tanto e presto si vedrammo anche i frutti in campo sotto forma di risultati. Dobbiamo mantenere la testa alta e reagire subito".

