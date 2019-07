Juve Stabia

Juve Stabia - Rossi, ecco la tua nuova punta: con chi farà coppia?

Piu di 30 presenze in Serie B e tre reti. Quest'anno protagonista anche in Europa League.

di Davide Soccavo sabato 20 luglio 2019 - 10:09

Obiettivo attacco raggiunto. Alessandro Rossi, giunto in prestito dalla Lazio, è un nuovo giocatore delle vespe. Il classe '97 ritrova il propio ex compagno di squadra Germoni, con il quale ha militato in maglia celeste a partire dalla stagione 2016/2017.Giocatore di talento e con il vizio del gol, quest'anno vanta persino di due presenze in Europa League con la Lazio in occasione dei match contro Apol. Limassol e E. Francoforte.



Spesso ceduto in prestito dal club laziale, ha militato nella Salernitana lo scorso anno e nel Venezia in questa stagione.

Ben 36 presenze in Serie B e 3 reti. Ora, però, la dirigenza gialloblù continua a lavorare sull'identità del bomber che farà coppia con la punta classe '97, al quale verrà probabilmente assegnato il compito più difficile: quello di spingere la palla in rete e condurre le vespe alla vittoria.