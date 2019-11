Juve Stabia

Juve Stabia - Obiettivo trasferta, a Chiavari per ripartire

Di Gennaro ci crede: «Faremo bene fuori casa. Non devo dimostrare nulla a nessuno, vista la mia carriera.»

di Davide Soccavo martedì 26 novembre 2019 - 08:48

Una conferma. Un termine più appropriato per indicare l'imbattibilità del Romeo Menti. L'impianto sportivo di Via Cosenza è divenuto un fortino inespugnabile: 10 punti in 4 partite sono davvero tanti e solo il Benevento è riuscito ad accontentarsi di un punto tra le mura del fortino gialloblù.



Tuttavia, la trasferta rimane al momento l'unico tallone di Achille della compagine di Caserta. Occorre sfatare questo tabù per proseguire il cammino nel migliore dei modi e assicurarsi finalmente l'obiettivo salvezza. Su sei partite, solo una vittoria e un pareggio. Le Vespe fanno ancora fatica a gestire la padronanza delle squadre avversarie lontano dalla città delle acque e domenica pomeriggio avranno occasione a Chiavari di dare una svolta alla striscia negativa fuori casa. Uno più di tutti ci crede ancora: Davide Di Gennaro, ex Lazio e Salernitana, è tornato da un breve periodo di stop.



Come già sottolineato in precedenza, Castellammare è stato il suo obiettivo primario. Il numero 10 gialloblù ha scelto il club campano come rampa di lancio per ritrovare il talento di una volta.

«Felice di aver regalato una gioia a questa piazza in una partita importante -ha esordito il giocatore ai microfoni di DAZN-. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione. Questa è la strada da intraprendere, nonostante la classifica non rispecchi quanto bene fatto finora. Sì. Mi aspettavo una partita difficile da un punto di vista individuale, ma ho avuto tempo a sufficienza per recuperare le condizioni fisiche.»



«Sono ancora un po' acciaccato, cerco di seguire le indicazioni del mister, in un ruolo che non è il mio. Per raggiungere la salvezza, occorre sacrificio. Il Menti è un campo che spinge tanto. All'inizio abbiamo pagato le brutte sconfitte con dei risultati non veritieri. Adesso bisogna fare punti in trasferta. Io e la Salernitana? Ci sono stati problemi, ma non con i miei compagni. Si sono verificate delle situazioni poco piacevoli in passato e ne ho pagato le conseguenze. Ma non devo dimostrare nulla a nessuno. Sono arrivato a 31 senza smettere di essere quello che sono.»

