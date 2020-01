Juve Stabia - Mercato, occhi puntati su Gabbia

Juve Stabia

Su di lui anche Benevento e Pescara. Sfuma l'interesse per Gaetano: il classe 2000 vicinissimo alla Cremonese.

di Davide Soccavo martedì 14 gennaio 2020 - 16:18

Prosegue con costanza il lavoro del ds Ciro Polito. La società sta al momento operando solo sulle uscite, ma numerose sono le voci di mercato che circolano attorno al club gialloblù per quanto riguarda le entrate. Una di queste, da poco sfatata, il possibile affare con Ciciretti, andato in fumo. Il giocatore ex Napoli e Benevento è stato da poco ingaggiato dall’Empoli, in prestito dalla squadra partenopea, e pare che anche Gianluca Gaetano sembra destinato a proseguire il proprio cammino lontano dalla Campania. La Cremonese, infatti, sembra vicina al classe 2000, nonostante l’interesse gialloblù nei confronti del centrocampista.



Per tali motivi, la Juve Stabia sembra guardare oltre. Infatti, secondo tutto mercato web, c’è l’interesse della società gialloblù nei confronti di Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan.

Un giocatore niente male, che però sembra non rientrare nei piani di Pioli, nonostante la dirigenza abbia affermato ad agosto di volerselo tenere. Tuttavia, Matteo si è fatto ugualmente valere in maglia rossonera, soprattutto in amichevoli. È cresciuto nelle giovanili del Milan e l’anno scorso è stato un punto di riferimento per la Lucchese di Giancarlo Favarin: 30 presenze ed una rete in occasione del match pareggiato per 2 a 2 contro la Carrarese. Per aggiudicarsi il classe 1999 le Vespe dovranno vincere la concorrenza con Benevento e Pescara, pronte ad accaparrarsi la riserva dei rossoneri.

