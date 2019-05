Juve Stabia

Juve Stabia - Le vespe si godono il successo con un occhio alla Supercoppa

I gialloblù esordiranno il 18 maggio, la prima sfidante sarà decisa dal risultato del match tra Virtus Entella e Pordenone

di Gioacchino Roberto Di Maio giovedì 9 maggio 2019 - 07:54

Mister Fabio Caserta con capitan Alessandro Mastalli

La Juve Stabia si gode la vittoria del campionato. Mister Fabio Caserta mette in secondo piano il risultato del match con la Virtus Francavilla ponendo una volta di più l’accento sulla straordinaria impresa dei propri uomini. «Non intendo parlare del campo – ha sottolineato il tecnico gialloblù con accanto la coppa durante la conferenza stampa –, è ciò che hanno realizzato questi splendidi ragazzi durante l’intero arco della stagione a meritare la giusta attenzione. Sin dall'inizio del campionato abbiamo dimostrato di essere in grado di dire la nostra collezionando prestazioni positive e vittorie di prestigio anche se ho compreso di poter arrivare in fondo solo dopo Rende quando, dinanzi ai tifosi che ci hanno accolti festosi dopo il successo per 1-0, i miei uomini si sono quasi infuriati sottolineando di non aver ancora fatto nulla. È stato in quella fase che ho avuto la riprova di allenare un gruppo più maturo rispetto a quello dell'anno scorso. Durante il torneo ho a tal proposito richiamato chi affermava di voler migliorare quel quarto posto, sono sempre stato dell’idea di dover pensare a questa annata dimenticando ciò che era stato». Quella di Caserta è stata anche una rivincita personale. «Ero il capitano della formazione retrocessa nel 2014, ciò mi ha spinto a desiderare più di ogni altra cosa di riportare la Juve Stabia in serie B.

Esserci riuscito da allenatore è ancora più dolce rispetto a quando si è calciatori, trovarsi alla guida di un gruppo consente di avere una percezione ancora maggiore di ciò che si riesce a costruire assieme superando anche i frangenti meno felici. Penso in quest’ottica alla vittoria con il Trapani, senza dubbio la miglior partita dell’anno giunta durante il nostro momento peggiore. Il turn-over con la Virtus Francavilla, giunto dopo una settimana di festa, è stato dovuto anche al voler omaggiare chi ha avuto meno spazio pur non demeritando. Ora pensiamo a goderci questo trionfo, poi ci concentreremo sulla Supercoppa con il solo obiettivo di vincerla». Per debuttare nel triangolare tricolore la Juve Stabia dovrà attendere il prossimo 18 maggio alla luce del sorteggio che ha stabilito che l'11 maggio ad affrontarsi saranno Virtus Entella e Pordenone a Chiavari. In caso di successo dei primi, le vespe il 18 saranno ospiti dei neroverdi, mentre qualora a spuntarla dovessero essere questi ultimi o la contesa dovesse chiudersi in parità, i gialloblù affronteranno i liguri al Menti per poi chiudere la competizione in Friuli. Una nuova battaglia è all'orizzonte.