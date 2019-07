Juve Stabia

Juve Stabia - La società sogna i tremila abbonamenti, il dg Filippi. «Presto consentiremo ai tifosi di poter rateizzare il pagamento». Intanto un rinforzo in arrivo per l'attacco gialloblù

Paponi, destinazione Rivisondoli. Intanto in città infuria la polemica per le procedure di installazione dei nuovi sediolini al Romeo Menti. Reso noto il programma delle amichevoli estive

di Gioacchino Roberto Di Maio giovedì 18 luglio 2019 - 13:31

La Juve Stabia punta al record di tremila abbonamenti. Varcata pochi giorni or sono quota mille, la dirigenza gialloblù è in procinto di chiudere un accordo con una società che consentirà ai tifosi di poter abbonarsi dilazionando il pagamento in nove rate. «Siamo vicini all'accordo con una azienda che ci permetterà di concedere ai nostri sostenitori la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti suddividendo il pagamento in nove rate – ha sottolineato il dg Clemente Filippi in occasione della presentazione delle maglie da gioco griffate Givova –, la speranza è che tale agevolazione ci aiuti a raggiungere il target di tremila tessere che ci siamo prefissati. La Juve Stabia ha bisogno del sostegno della propria tifoseria, la serie B incarna un campionato assai complesso in cui tutte le componenti devono dare il proprio supporto per il raggiungimento di un obiettivo comune. La società ha recentemente ristrutturato il proprio organigramma, i soci Langella e Manniello hanno investito capitali ingenti per raggiungere la cadetteria e puntano a ben figurare, ora ci aspettiamo una buona risposta dal pubblico in termini di abbonamenti in virtù di una campagna, “Baciami Ancora”, dalle tariffe oltremodo vantaggiose. L’entusiasmo da parte nostra è massimo, mi auguro che chi ci ama sappia starci vicino come lunedì sera quando abbiamo presentato le nuove divise nella splendida cornice della Cassarmonica. Ringrazio in tal senso il nuovo sponsor tecnico Givova per averci affiancati in questa avventura e Fly Line per i tanti anni trascorsi assieme». Intanto le vespe, giunte ieri a Rivisondoli, sono già all’opera agli ordini di mister Fabio Caserta in attesa di conoscere la griglia della Tim Cup che vedrà la luce lunedì 22 luglio.

Con la squadra, che il 24 luglio affronterà in amichevole la Fidelis Andria e il 30 il Campobasso, sono partiti anche Izco e Russo, ambedue in prova e con buone possibilità di essere ingaggiati a stretto giro di posta come alternative di esperienza all’undici titolare. In Abruzzo dovrebbe a breve giungere anche il reintegrato Daniele Paponi, il quale ha pubblicato su Instagram una foto con Nicholas Allievi con tanto di tuta griffata Givova. Si smuove intanto qualcosa anche in attacco, con Alessandro Rossi, talento scuola Lazio, che sarebbe vicino ad accettare la proposta del ds Polito. Classe 1997, il centravanti è reduce da un’esperienza in chiaroscuro a Venezia dove, da gennaio a giugno, ha collezionato appena 9 presenze prive di acuti contro le 27 con 2 gol all’attivo messe assieme due anni or sono con la maglia della Salernitana. Un rinforzo che rappresenta, in attesa del botto di mercato, l’alternativa a Cianci, acquistato a titolo definitivo dal Teramo. A proposito del primo impegno ufficiale gialloblù nella competizione tricolore, sui social infuria la polemica nei confronti dell'amministrazione comunale per la scelta di installare i nuovi sediolini, con i fondi delle Universiadi, senza aver prima provveduto ad un'operazione di pulizia e riverniciatura degli spalti. Querelle che, al di là delle beghe di stampo politico e passionale, è destinata a passare in secondo piano rispetto all’esigenza, ad oggi non in discussione, di poter contare sull’impianto di via Cosenza, che ospiterà anche le gare della Cavese, già in occasione del debutto in Tim Cup. Il calcio di inizio è sempre più vicino.