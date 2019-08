Juve Stabia - Il Presidente Langella: Â«Stiamo lavorando per regalare le giuste soddisfazioni ai nostri tifosiÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Il Presidente Langella: «Stiamo lavorando per regalare le giuste soddisfazioni ai nostri tifosi»

La Juve Stabia, dopo il meritato ritorno in serie B, si appresta ad affrontare al meglio il prestigioso ed impegnativo campionato di serie cadetta.

sabato 24 agosto 2019 - 13:42

Tutto è pronto in casa gialloblù per l'esordio nella difficile gara di Empoli contro gli uomini di mister Bucchi, accreditati tra i favoriti della competizione.



Trasferta impegnativa, ma non impossible; con questa convinzione la società stabiese sbarca in terra toscana.



Il Presidente Langella, con entusiasmo e determinazione, invita a raccolta la tifoseria. «Stiamo lavorando per regalare le giuste soddisfazioni ai nostri tifosi. La società, ben consapevole del livello di difficoltà di questo campionato, ha l'intento di mantenere la categoria.

Con tanto sacrificio stiamo programmando ogni attività con il team tecnico costantemente a lavoro per rendere competitivo ed all'altezza l'organico. Il tutto nella consapevolezza - precisa il Presidente - che ogni sforzo sarà possibile solo grazie al sostegno encomiabile dei nostri tifosi che, da sempre, sono stati il dodicesimo uomo in campo. Abbiamo bisogno di tutti per riuscire nell'impresa di mantenere la categoria. Una sinergia tra società, istituzioni, imprenditori e tifosi, potrà regalare alla Città di Castellammare di Stabia le soddisfazioni calcistiche che una piazza blasonata, come quella stabiese, ha dimostrato, nel tempo, di saper meritare».