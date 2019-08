Juve Stabia - Tutto pronto per l'esordio in serie B, Caserta carica la squadra: Â«Ad Empoli senza pauraÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Tutto pronto per l'esordio in serie B, Caserta carica la squadra: «Ad Empoli senza paura»

Il mister ha parlato quest'oggi in conferenza stampa prima della partenza in terra toscana

di genesp sabato 24 agosto 2019 - 12:59

È un Fabio Caserta concentrato e carico quello che si è presentato quest'oggi in conferenza stampa prima della trasferta di Empoli, esordio stagionale in serie B per la Juve Stabia. Tanti i temi affrontati: dal mercato (che chiuderà il 2 settembre) alla condizione fisica e mentale dei ragazzi passando per le emozioni dei tifosi. Il tecnico calabrese ha provato così a fare il punto della situazione: «Sappiamo che noi dobbiamo essere sempre tranquilli, sereni. Dobbiamo lavorare al di là del risultato. Domani affronteremo una squadra attrezzata per vincere il campionato, sappiamo quanto sarà difficile la gara però noi andiamo lì senza paura anche se con qualche infortunato di troppo». Non saranno infatti convocati per la gara in Toscana ben quattro giocatori: oltre a Mastalli ed Allievi, resteranno a casa anche Izco e Del Sole che potrebbero rientrare la prossima settimana.



«Spero che dopo la sosta siano tutti a disposizione. Dai miei giocatori voglio la determinazione che ci ha contraddistinto in questi anni sapendo che non è un campionato come quello dell'anno scorso dove per la maggior parte della stagione è andato tutto bene. Aabbiamo fatto un qualcosa di straordinario però dobbiamo metterlo da parte per e pensare a fare bene. In Serie B conta la voglia, l'unione di squadra e non il gioco dei singoli. I miei ragazzi lo sanno e siamo pronti per fare una stagione importante. Al di là del risultato di Empoli dobbiamo stare sempre tranquilli e lavorare» ha continuato il mister.





Tema mercato. Caserta ha preferito non fare paragoni con chi ha vestito la maglia stabiese negli anni scorsi ma ha preferito elogiare i suoi ragazzi. «Sono contento del lavoro della società e sono sicuro che qualcos'altro ancora si farà. Paponi e Cissè? Non faccio paragoni. Il secondo è un giocatore che ho apprezzato da avversario e ci darà sicuramente una grossa mano. È da poco con noi mentre Rossi ormai ha ben chiaro il lavoro che voglio dalla punta centrale. Per il resto sono felice della rosa a disposizione. In questi anni la società mi ha sempre regalato ragazzi duttili e che si sposassero con il mio modo di fare calcio. Anche quest'anno è stato così. Moduli? Abbiamo lavorato sulle nostre certezze inserendo i nuovi piano piano. Dopo due mesi e mezzo non vedo l'ora di partire e di vedere all'opera i miei ragazzin».



E infine si è rivolto alla piazza: «Sono felice del numero degli abbonamenti, dopo essere tornati in B serviva questo entusiasmo e ci sarà d'aiuto. Chiedo a tutti di starci vicino perchè i problemi potrebbero arrivare, le difficoltà ci saranno. La Serie B non è la Serie C: ci sono tante cose diverse e noi dobbiamo essere pronti. Se faremo il compitino non andremo da nessuna parte. Dovremo dare il massimo in ogni partita cercando di raggiungere la salvezza il prima possibile. Se siamo tutti uniti, squadra, tifosi, stampa e città ci toglieremo delle soddisfazioni».