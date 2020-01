Juve Stabia - Fabio Caserta: Â«Nessuna paura dell'Empoli, questa squadra puÃ² giocarsela con tuttiÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Fabio Caserta: «Nessuna paura dell'Empoli, questa squadra può giocarsela con tutti»

Alla vigilia del match di campionato contro l'Empoli ha parlato in conferenza stampa mister Fabio Caserta, ecco le sue dichiarazioni

di Luca Piedepalumbo venerdì 17 gennaio 2020 - 13:57

Alla vigilia del match di campionato contro l’Empoli, che si terrà domani sabato 18 gennaio alle ore 15:00, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore della Juve Stabia Fabio Caserta. Le Vespe sono alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo e la spinta del Romeo Menti sarà sicuramente determinante per affrontare una squadra attrezzata come quella toscana. Ecco le parole del mister delle Vespe.



La condizione fisica dei ragazzi: “Oltre ai soliti mancherà anche Cissè non in ottime condizioni, gli altri fortunatamente stanno tutti bene. Anche Elia non sta al 100%, deve smaltire dei problemi fisici che ha avuto nell’ultima partita".



In vista del match contro l’Empoli: “Quando ricominci dopo una lunga pausa è sempre un problema per tutti. Bisogna approcciare la partita nel migliore dei modi e affrontare qualsiasi avversario con lo spirito giusto. Dobbiamo ripartire da dove ci siamo fermati e cercare di ottenere punti importanti per l’obiettivo salvezza, sfruttando il fattore campo. L’Empoli, aldilà della classifica, è una squadra forte e ha sei giocatori nuovi in rosa tutti affermati e di categoria. Non dobbiamo avere paura di nessuno perché questa squadra ha dimostrato che con la concentrazione e la giusta determinazione può giocarsela con tutti a viso aperto. L’Empoli fino a fine campionato sarà una delle pretendenti alla promozione, la classifica è bugiarda. I ragazzi sono rientrati tutti vogliosi di continuare a fare bene. Sono contento perché la squadra si è allenata alla grande in questi giorni”.



Sul calciomercato delle Vespe: “Non ho fatto richieste alla società sul mercato. Siamo già in tanti anche se qualcuno è andato via per giocare di più. In base alle cessioni vedremo se fare qualche operazione o meno. Ci sono arrivate richieste per giocatori importanti, ma la società le ha rifiutate per il bene della squadra e del singolo.

Tuttavia, con il calciomercato aperto tutto può cambiare da un momento all’altro. Sono contento dei calciatori che ho a disposizione. Aldilà delle qualità tecniche e fisiche c’è anche il fattore umano”.



Su Di Gennaro: “Di Gennaro ha disputato campionati importanti ed è normale che quando non gioca non sia particolarmente felice o sorridente. Ha un carattere introverso, ma si è sempre allenato bene. Non posso dire niente dal punto di vista umano e professionale. Non giocare per uno con le sue qualità non è l’ideale, ma ci tiene tanto a ritornare ad essere protagonista. E’ arrivato alla Juve Stabia con grandissime aspettative e in relazione alle sue qualità ha dato poco. Ma sono felice di averlo a disposizione perché è un giocatore importante, lavorando con tranquillità e serenità può darci una grossa mano”.



Su Fabrizio Melara: “Purtroppo posso far giocare solo undici calciatori. Melara, come tutti quelli che non giocano con continuità, sa che devo fare delle scelte. Chi non ha giocato si è sempre comportato bene, come anche Max Carlini. Ovviamente non è contento di non giocare, ma è un ragazzo davvero per bene e si allena sempre al massimo. Sono convinto che quando avrò bisogno di lui darà tutto per la squadra. Sono scelte tecniche, niente di più”.



Chiosa finale sull’Empoli: “L’Empoli verrà a Castellammare per cercare di vincere la partita. Ha in rosa giocatori fortissimi, è una squadra costruita per ambire alla promozione e tornare in Serie A. La squadra ha avuto qualche difficoltà e dovrà abituarsi al nuovo allenatore. Faranno una grande partita, ma anche noi vogliamo far bene”.

