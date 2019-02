Juve Stabia

Juve Stabia - Cresce l'attesa per la partita con il Catanzaro, la Curva Sud invita gli stabiesi al Menti

Affissi diversi striscioni in città. Possibile sold out per il big match

domenica 10 febbraio 2019 - 18:13

Mancano tre giorni al big match di mercoledì fra Juve Stabia e Catanzaro ma la città di Castellammare è già in clima partita. I tifosi della Curva Sud da alcuni giorni hanno affisso striscioni in diversi punti della città per invitare gli stabiesi allo stadio ed inseguire insieme il sogno promozione. "Invadiamo il Menti", "Segui lo sciame", "Riempiamo il Menti": sono questi gli slogan scelti dal tifo organizzato delle vespe, da sempre il dodicesimo uomo in campo. L'obiettivo è quello di avere il pubblico delle grandi occasioni per il match di mercoledì sera che potrebbe valere una stagione. La prevendita prosegue a gonfie vele: sono più di 1500 i biglietti staccati nelle ultime ore con il picco che inevitabilmente si avrà a ridosso della partita. Dovrebbe esserci quindi il sold out al Menti di Castellammare come nelle notti magiche dei playoff.

Per la partita con il Catanzaro, potrebbero esserci più di 5mila cuori gialloble ad affollare gli spalti dello storico impianto di via Cosenza. Intanto proprio il Catanzaro non frena la sua corsa. Anche se le vespe hanno riposato, i calabresi sono scesi in campo contro la Paganese vincendo per 4-1 e preparandosi al meglio alla partita del prossimo 13 febbraio. La distanza dagli stabiesi al momento è di 9 punti. Impatta invece sul campo del Bisceglie il Trapani che in Puglia non va oltre lo 0-0 e riduce a 8 i momenti di svantaggio dalla Juve Stabia, ma con una partita in più. Il Catania sta invece conducendo per 3-0 la sua gara contro la Casertana avvicinandosi alla vetta.