Juve Stabia

Juve Stabia - Cianci c'è, le vespe hanno la loro punta

Tutto pronto per il classe '96: giunge dal Sassuolo con diritto di recompera. Germoni, un nuovo anno a Castellammare.

di Davide Soccavo martedì 2 luglio 2019 - 09:10

(Foto dal web)

Il calciomercato ha da poco spiccato il volo. Molti nomi sono stati accostati alla società gialloblù durante il mese di giugno, alcuni dei quali hanno già avuto conferma. Bright Addae è il primo acquisto del mercato estivo delle vespe. Il giocatore arriva dall'Ascoli e firma un contratto biennale con scadenza giugno 2021. Inoltre, è questione di poche ore affinchè la società annunci nuovi colpi di mercato.



Nelle ultime ore, infatti, pare che il destino di Pietro Cianci, punta centrale classe '96 in forza al Sassolo sia già stato segnato. Il giocatore pare essere destinato ad approdare alle falde del Faito: secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, l'attaccante sarebbe in procinto di firmare un contratto a titolo definitivo con la Juve Stabia con diritto di recompera. In questo modo, la dirigenza gialloblù segnerebbe un gol alla concorrenza, quale Pisa e Virtus Entella, le squadre che intendono accaparrarsi il giovane.

Non è una sorpresa, visti i 7 gol e le 32 presenze ottenuti quest'anno con il Robur Siena.



Molto probabilmente il giocatore avrebbe come compagno Luca Germoni. Il difensore protagonista della storica cavalcata di quest'anno vestirà nuovamente la maglia gialloblù. A darne conferma è la fonte attendibile di laziosiamonoi secondo la quale la Lazio ha acquistato il classe '97 dalla Virtus Entella, esercitando il diritto di recompera con la società ligure. Nei prossimi giorni, dunque, la società laziale lo cederà al club campano e Luca farà così ritorno nella città delle acque. Sarà, inoltre, un ritorno tra i cadetti dopo le passate esperienze con Parma e Perugia.