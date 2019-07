Juve Stabia

Juve Stabia - Mercato, alle vespe piace Poli del Carpi

Il classe '89 farebbe coppia con Troest in difesa. Affare quasi concluso con Di Gennaro per l'approdo in gialloblù.

di Davide Soccavo martedì 23 luglio 2019 - 11:13

E' un mercato senza sosta quello delle vespe. Soprattutto per quanto riguarda le entrate. E per la gioia degli attuali 1300 abbonati, la dirigenza gialloblù, infatti, è a un passo dal piazzare il colpo dell'estate: l'affare si chiama Davide Di Gennaro, esperto centrocampista scuola Milan, che arriverà in prestito dalla Lazio. Con il club biancoceleste vanta persino di tre presenze in Europa League. Più di 190, invece, sono le partecipazioni ai campionati di Serie B e più di 30 i gol segnati.



Con Davide si chiuderebbe il discorso centrocampo, ma la dirigenza gialloblù non vuole perdere di vista il reparto difensivo. Infatti, secondo tuttomercatoweb, il club gialloblù terrebbe gli occhi puntati sul gioiello del Carpi Fabrizio Poli.

Sfortunatamente quest'anno ha chiuso la stagione con la retrocessione degli emiliani in C: tuttavia, ha collezionato più 30 presenze con la maglia biancorossa e tre reti. Il giovane farebbe coppia con Magnus Troest se l'affarre andasse in porto.



Cresciuto nelle giovanili della Sarnese, Fabrizio ha indossato le maglie di Savona e Arezzo dal 2009 al 2010. Dal 2011 ha sempre sudato la maglia del Carpi ed è stato protagonista della storica cavalcata dei biancorossi dalla C alla A. Dieci infatti sono le presenze in massima serie e più di 170 in serie cadetta.