Cronaca

Vico Equense - Shock in penisola, una persona si lancia dal ponte di Seiano. Si tratta di un 45enne del posto

Alla scena avrebbero assistito diverse persone che non sono però riuscite a fermare il folle gesto.

martedì 4 febbraio 2020 - 13:54

Una persona si è tolta la vita gettandosi dal ponte di Seiano. E’ quanto apprendiamo in questi minuti mentre sul posto si sono già recati i medici del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.



Alla scena avrebbero assistito diverse persone che non sono però riuscite a fermare la tragedia.





Si tratta di un 45enne del posto di cui al momento non sono ancora note le generalità.



Quello di Seiano è un ponte non nuovo a questo tipo di episodi. In passato diverse altre tragedie si sono registrate in quel punto.

Vico Equense - Shock in penisola, una persona si lancia dal ponte di Seiano. Si tratta di un 45enne del posto

Condividi Facebook Twitter