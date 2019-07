Cronaca

Torre del Greco - Picchia la madre e i due fratelli, arrestato 31enne

giovedì 25 luglio 2019 - 21:13

Immagine di repertorio non associata alla notizia

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni, minacce e maltrattamenti in famiglia.



I poliziotti, alle 19,00 circa, durante un servizio di controllo del territorio, si sono recati in via Trotti avendo ricevuto diverse segnalazioni di un’aggressione in atto.



Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito soccorso una donna, la madre dell’aggressore, riversa a terra in stato di incoscienza, e i due fratelli dell’uomo che mostravano i segni fisici della violenza subita.





Il 31enne è stato bloccato con difficoltà, e ha continuato ad inveire e minacciare i familiari.



La madre è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.