Torre Annunziata - Via libera per la nascita del futuro centro commerciale più grande di Europa

Sorgerà tra Pompei e Torre Annunziata con circa 6000 mq di estensione e 200 grandi marchi di fama internazionale.

di Pio Francesco Schettino giovedì 10 ottobre 2019 - 22:16

Con grande fermento ed entusiasmo, è stato confermato in queste ore, l'inizio dei lavori del prossimo centro commerciale più grande di Europa. Il suo nome sarà Pompeii Maximall e sorgerà tra Pompei e Torre Annunziata nei prossimi anni, nella zona di Via Plinio. Il Comune ha inviato agli organi della Regione Campania, alla Soprintendenza della provincia di Napoli e alla Irgen Re Pompei, la nota che ufficializza e conferma il responso positivo circa la realizzazione della struttura. Il futuro parco turistico e centro commerciale farà da compagnia ai famosi scavi di Pompei e grazie al progetto ideato dallo Studio Design International, avrà una estensione di 6000 mq con 200 grandi marchi di fama internazionale tra cui ristorazioni e hotel per i turisti.

Per raggiungere facilmente il centro commerciale ci sarà una apposita uscita autostradale nel pressi dell'A1 e potrà ospitare 4 mila posti auto. La Regione Campania dopo due anni di intenso lavoro, ha potuto permettere la nascita di questo nuovo progetto turistico grazie al rilascio di prescrizioni e autorizzazioni con i pareri positivi della commissione locale Paesaggio; il tutto per permettere anche gli eventuali rinvenimenti fortuiti di strutture o giaciture archeologiche. È tutto pronto quindi per accogliere il futuro centro commerciale, che sarà il fiore all'occhiello del nostro paese ma anche di tutta Europa. Un vero e proprio capolavoro.

