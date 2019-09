Cronaca

Torre Annunziata - Tentato furto all'ospedale di Boscotrecase, denunciato pregiudicato 42enne

L'uomo è stato sorpreso dalla vigilanza mentre provava a sottrarre alcune manichette antincendio dalla struttura.

di Francesco De Sio martedì 17 settembre 2019 - 17:24

Tentato furto all'ospedale di Boscotrecase, finisce nei guai un noto pregiudicato originario di Torre Annunziata. L'episodio si sarebbe verificato la scorsa nella notte proprio all'interno del nosocomio 'Sant'Anna - Madonna della Neve': l'uomo, un42enne con analoghi precedenti di polizia per furto e reati predatori minori, è stato sorpreso dalla vigilanza privata mentre era intento a rubare alcune manichette antincendio presenti proprio all'interno della struttura. Prima di entrare in azione, il protagonista ha cercato di eludere il sistema di videosorveglianza installato in tutta l'area, senza però riuscirci del tutto. Proprio quest'ultimo elemento ha consentito agli agenti di intervenire.





Raccolto l'allarme, le guardie giurate sono accorse sul posto e hanno pizzicato il soggetto il flagranza di reato. I tutori della legge lo hanno quindi bloccato, in attesa dell'intervento dei carabinieri, i quali a loro volta lo hanno prelevato e portato via per operare il riconoscimento di rito in caserma. I militari, vista la circostanza, hanno deciso di deferire il 42enne a piede libero all'autorità giudiziaria competente. A seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, anche il presidente dell'associazione nazionale delle guardie giurate Giuseppe Alviti ha espresso soddisfazione per l'intervento degli agenti di vigilanza.

